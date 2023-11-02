美国媒体组织指控生成式AI侵权使用新闻机构内容

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:新闻/媒体联盟（News/Media Alliance）声称，生成式人工智能(AI)的非法使用新闻报道内容。这一非盈利组织代表大约2，000家北美媒体机构，于周二宣布已向美国政府提交文件，关于未经授权复制出版商内容以训练生成AI产品。

新闻/媒体联盟指出，AI公司和开发者，例如谷歌，未通过许可协议获得适当的授权或为使用新闻媒体内容来开发他们的系统向出版商提供补偿。该组织督促政府通过法律，允许出版商与AI开发者公平协商使用其内容，并引入规则，要求这些AI公司在训练AI时披露所使用的受版权保护内容。

新闻/媒体联盟还表示，AI开发者在从互联网中获取信息作为训练AI的来源时依赖高质量的新闻报道。该组织认为，持续的未经授权使用将损害那些承认归档和实时高质量内容价值的现有市场。

News/Media Alliance的总裁兼首席执行官Danielle Coffey表示:“继续未经授权的使用将损害承认归档和实时高质量内容价值的现有市场。”

这一指控引发了对新闻报道侵权问题的广泛讨论，涉及到了新闻产业和AI开发领域的关键议题。新闻业务在数字时代不断面临挑战，而AI技术在自然语言处理和内容生成方面的应用正在迅速增长。这一争议将引发更多关于知识产权和法律法规的辩论，以维护新闻业的利益和确保AI开发遵守法律法规。

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