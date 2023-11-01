微软为 OneNote for Windows 带来新功能，Copilot 将于 11 月加入

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 1 日消息:微软在十月份为其 OneNote for Windows 应用添加了一些新功能，包括为文本笔记（Text Pen）用户设计的特性、一些新的布局改进等。

图片来自 Microsoft

微软在一篇博客中表示：

用户现在可以在「Draw」标签页中选择文本笔，边写边将手写转换为文本，并通过自然手势编辑已转换的笔记，例如通过划掉文本来选择文本，通过在文本上涂鸦来删除文本等。微软还添加了一些工具，以帮助用户更好地进行注释、手写笔记和绘图，包括全新的「Draw」标签页、改进的墨迹可靠性以及特别为墨迹功能设计的快捷帮助。

OneNote for Windows 还新增了文本预测功能，当用户键入一些单词时，应用会尝试显示用户接下来可能会键入的单词或词组，以节省时间。此新功能需要 Microsoft 365 订阅。

此外，微软还在其「View」菜单中为 OneNote for Windows 添加了「Vertical Tabs」选项。如果用户是 Teams 或 Outlook 的忠实用户，那么「Vertical Tabs」视图应该能帮助他们更好地浏览 OneNote 应用。

微软很快还会为 OneNote 添加另一个之前已经为 Microsoft 365 Insiders 介绍过的功能。该功能将允许 OneNote for Windows 在应用内播放 Stream（在 SharePoint 上）视频。

最后，该博客声明，OneNote for Windows 将于 11 月份的某个时候添加之前宣布的 Copilot AI 功能。博客写道：

OneNote 中的 Copilot 能帮助用户创建、捕获、组织和回忆信息。作为用户的 AI 驱动的记事伙伴，Copilot 会使用用户的提示来制定计划、总结笔记、生成想法、创建列表、组织信息等。

需要注意的是，微软目前主要集中开发的是 OneNote for Windows 应用。OneNote for Windows 10 应用计划在 2025 年 10 月份停止接收更新。

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