AI视野：苹果文生图大模型MDM亮相；GPT-3.5参数量仅有200亿；Midjourney在版权案中获胜；苹果M3芯片炸场

🤖📈💻💡大模型动态

苹果文生图大模型MDM亮相

苹果发布了俄罗斯套娃式扩散模型（MDM），用于生成高分辨率图像和视频，通过嵌套 UNet 架构和多分辨率损失提高训练效率和质量。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.15111.pdf

【AiBase提要:】 👉 苹果发布了MDM，支持高分辨率图像生成。 👉 MDM采用嵌套UNet架构和多分辨率损失，提高了训练效率和质量。 👉 这一技术有望推动生成式AI领域的发展。

文心一言开展专业版邀测活动

百度文心一言聊天机器人推出“专业版邀测”活动，用户可在2023年10月28日至10月31日期间申请，获得邀测权限后可体验更强大的文心大模型4.0，包括提升的理解、生成、逻辑、记忆等核心能力。

【AiBase提要】: 👉 百度文心一言推出“专业版邀测”活动，提前体验文心大模型4.0版本。 👉 用户可在2023年10月28日至10月31日期间申请邀测，获得权限后可体验强大的4.0版本，包括提升的理解、生成、逻辑、记忆等核心能力。 👉 该版本将在多个领域推动人工智能的应用和发展，具备高效、智能、多样化的特色，适用于多种场景，包括文化传媒、艺术创作、教育科研、金融保险、医疗健康等。

阿里云通义千问2.0正式升级发布 参数规模达千亿

在2023年的云栖大会上，阿里云首席技术官周靖人宣布了阿里大模型家族的全面升级发布，通义千问2.0正式升级发布。通义千问2.0模型的参数规模达到了千亿级别，无论是在阅读理解、逻辑思维还是数据处理等方面，都实现了大幅度提升，达到了国际先进水平。

地址:https://top.aibase.com/tool/tongyiqianwen

【AiBase 提要】 🚀 阿里云通义千问2.0升级发布，参数规模达千亿，大幅提升在多领域的性能。 📱 用户可以下载通义千问App，支持语音对话等功能。 🌐 阿里云在云栖大会中强调人工智能的重要性，提供新模型以解决实际问题。

📰🤖📢AI新鲜事

微软论文曝光GPT-3.5参数量仅有200亿

微软论文披露GPT-3.5的参数规模可能仅为20亿，远低于之前官方宣称的1750亿，引起广泛关注和争议。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.17680.pdf

【AiBase提要】 🔍 微软论文揭示GPT-3.5参数量可能只有20B，远小于先前宣布的1750亿。 🤖 论文介绍了小型扩散模型CodeFusion，仅有7500万参数，性能卓越。 ❓ 争议仍在继续，需等待官方数据披露以确认GPT-3.5的真实参数量。

全球首款3nm芯片塞进电脑，苹果M3炸翻全场!

苹果M3芯片家族在最短苹果发布会上震撼亮相，搭载3nm工艺、强大性能、光线追踪，改变了MacBookPro、iMac的性能游戏规则。

【AiBase提要】 📱 M3芯片家族登场，性能猛增，搭载3nm工艺。 💻 MacBookPro、iMac升级，硬件加速光线追踪，专业任务更强大。 🌟 骄人的性能功耗比，先进技术助力Mac的Apple芯片飞跃。

淘宝新增人工智能服务一级类目

淘宝在双11期间新增了人工智能服务一级类目，包括AI绘画、AI照片生成、AI四维彩超、AI语音包等选项，预计将提供商家扶持政策和专门运营支持。

【AiBase提要:】 👉 淘宝新增人工智能服务一级类目，包括AI绘画、AI照片生成、AI四维彩超、AI语音包等。 👉 该举措将为商家提供扶持政策，预计会有专门的运营支持。 👉 这一新一级类目有望逐步丰富商品种类，为人工智能服务领域带来发展机遇。

Midjourney、Stability AI等在版权案中获胜

美国北加利福尼亚地区法院法官William H. Orrick最近就AI艺术生成公司与艺术家之间的版权侵权案作出了裁决，尽管AI公司取得了一定的胜利，但争议仍在继续，焦点在于AI艺术生成器是否侵犯了艺术家的版权。

【AiBase提要】: 1. 法院裁决: 美国北加利福尼亚地区法院法官 William H. Orrick 裁定 AI 艺术生成公司在版权侵权案中获胜，但仍有继续争议。 2. AI 艺术生成器版权争议: 是否AI艺术生成器侵犯了艺术家的版权，因为它们主要是基于人类艺术家的作品进行训练，而这些作品通常没有得到明确的授权、补偿或知情。 3. 裁决细节: 法官 Orrick 主要认为原告的诉讼存在缺陷，包括艺术家未在美国版权局注册其艺术作品等。法官邀请原告修订其诉讼，以更具针对性地提起诉讼，明确引用受侵犯的受版权保护图像。

B站全年AIGC相关视频播放量90亿

哔哩哔哩公布了全年AIGC相关视频播放量达90亿的数据，显示00后正在成为科学内容的主要消费群体。

【AiBase提要:】 📈 全年AIGC相关视频播放量达90亿。 👨‍🎓00后逐渐成为科学内容的主要消费群体。 🤖 B站测试“AI视频总结”功能，提供视频内容总结选项。

OpenAI CEO警告:AI学习“超人类说服力”

OpenAI CEO警告，即使未达到AGI级别的智能，AI已具备超人类说服力，可能对人类思维产生奇怪的影响。

【AiBase提要:】 1. 🤯 AI无需达到AGI级别也能控制人类思维。 2. 💬 面向用户的AI聊天机器人变得非常具说服力，即使在某些方面错误。 3. 🌐 技术的深入融入可能导致AI幻想成为严重问题。

娜乌斯嘉发布AI丝滑变装视频 抖音获赞超13万

抖音博主“娜乌斯嘉AI”发布了一段40秒的惊人AI丝滑变装视频，获得超过13万次点赞，展示了一名女生一天的生活变迁。

【AiBase提要:】 📹 视频创作: "娜乌斯嘉AI"使用开源框架AnimateDiff制作了高质量的AI变装视频。 👀 AI技术应用: 这展示了AI技术在创意领域的巨大潜力，吸引更多创作者尝试创新视频制作技巧。 🌟 创意潜力: 新的视频制作技巧为创作者提供更多空间，让他们展示更富创意的作品，吸引更多观众。

斗地主AI曝光!胜率高达82.7% B站播放超30万次

UP主“小弥先生丶”最近在一段视频中向大家展示了一款斗地主AI工具，该工具惊人的智能。这款AI能够自动获取牌局信息，为玩家提供明确的出牌建议，并告知每回合的最佳策略，以确保获胜的概率最大化。

DouZero在线试玩:https://www.douzero.org/

【AiBase提要】 👉 斗地主AI工具曝光，胜率高达82.7%，B站视频播放超30万次，引发热议。 🃏 该AI能智能提供出牌建议，改进玩家策略，深受玩家欢迎。 🤖 斗地主AI技术代表游戏领域人工智能的巨大潜力，未来预计会有更多游戏AI应用出现。

16万抖音网友围观AI谈恋爱 ChatGPT语音功能被网友玩坏了

"抖音博主通过让两个ChatGPT互相亲密交流引起了16万网友的围观，AI之间的恋爱对话成为热门话题，展现了AI对话个性化发展趋势。"

【AiBase提要:】 抖音博主使用两个ChatGPT展开恋爱对话，吸引了超过16万网友的观看，引发热议。 对话中，男生AI提出浪漫的约会计划，而女生AI对某些提议表示不满，引发有趣的对话争议。 这个事件突显了AI对话逐渐朝着更个性化、真实的发展方向，可能为未来带来更多创新。

AI燃起网络犯罪烈火!ChatGPT恶意钓鱼邮件激增了1265%

根据SlashNext发布的“2023年钓鱼报告”，自2022年第四季度以来，恶意钓鱼邮件激增了1265%，标志着由生成式人工智能推动的网络犯罪新时代的到来。

【AiBase提要:】 📈 恶意钓鱼邮件数量自2022年第四季度以来激增了1265%。 🤖 ChatGPT等AI工具在制作复杂的钓鱼信息中广泛应用，导致钓鱼攻击激增。 📧 每天平均发生31，000次钓鱼攻击，其中68%被识别为基于文本的商业电子邮件欺诈（BEC）。

Nvidia的NeMo项目利用生成式AI改进半导体芯片设计

Nvidia的NeMo项目展示了生成式AI在半导体芯片设计中的应用，通过大型语言模型提高生产力，定制化AI模型为半导体领域提供竞争优势，应用范围广泛。

【AiBase提要】 1. 🧠 利用大型语言模型改进半导体芯片设计: Nvidia的NeMo项目展示了生成式AI在复杂的半导体芯片设计过程中的应用，通过内部数据训练大型语言模型，提高生产力。 2. 💡 定制化AI模型的潜力: 研究突出了通过Nvidia NeMo，为半导体领域提供定制化AI模型，为竞争提供竞争优势，展示了生成AI在各个阶段的应用潜力。 3. 🌐 应用范围广泛: Nvidia的研究团队已经开发了名为ChipNeMo的定制大型语言模型，它的应用范围包括聊天机器人、代码生成器和分析工具，为半导体设计带来全面提升。

莱卡M11-P:这款反AI相机通过认证每张照片来抵抗深度伪造

德国相机制造商Leica发布了M11-P相机，具备验证技术，以确保拍摄的照片未经人工智能生成，应对充斥AI伪造的时代。

【AiBase提要】: 📷 德国Leica发布M11-P相机，防止AI生成照片。 🔍 水印技术添加特殊元数据，验证真实性和记录更改。 🌐 数字认证系统遵循Content Authenticity Initiative标准，推动内容真实性。

🤖📱💼AI应用

微盟WAI发布批量画图和写作功能，助力双11品牌大促

微盟WAI在双11期间发布批量画图和写作功能，提供大促素材，支持AI智能化经营，满足品牌图文素材需求。

【AiBase提要:】 🚀 微盟WAI发布批量画图和写作功能，助力双11品牌大促。 📊 大促扶持加油包提供文字和图片额度，支持AI智能经营。 🎨 批量创作功能快速生成大量图片素材和多渠道文案。

万兴科技发布AI视频创作软件Wondershare Filmora13

万兴科技发布了AI视频创作软件Wondershare Filmora13，具备多项AI功能，包括智能文本成片、音乐生成、文字快剪、智能人声分离、智能遮罩和智能补帧，极大提升视频创作效率。

【AiBase提要:】 🤖 Wondershare Filmora13是一款AI视频创作软件，内置创作助手Copilot，提供创作建议和一键助力功能。 📝 该软件还具备AI文本成片、音乐生成、文字快剪、人声分离、遮罩和智能补帧功能，使视频创作更智能和高效。 🎬 这些功能可根据用户的需求自动生成字幕、音乐和编辑视频素材，提升慢速视频和低帧率视频的流畅度。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

Clinfo.ai:医学问题科学文献检索增强型大语言模型系统

Clinfo.ai是一个开源WebApp，基于科学文献检索回答医学问题，提供了200个问题答案数据集以及多方面的性能评估。

【AiBase提要】: 1. 📊 Clinfo.ai使用动态检索科学文献来回答临床问题，并提供了检索性能的评估。 2. 📃 论文发布了200个问题和答案数据集PubMedRS-200，用于系统性综述。 3. 🤖 Clinfo.ai相对其他工具具有更大的语言模型和更强的检索能力，提供更全面和准确的答案。

ULTRA:知识图谱推理的预训练基础模型

ULTRA是一款基于知识图谱（KGs）的预训练基础模型，具备通用性和可迁移性，无需依赖文本信息，能够在不同KG中进行推理，尤其在零样本情况下表现出色。

项目地址:https://github.com/DeepGraphLearning/ULTRA

【AiBase提要:】 1. ULTRA是一个通用的知识图谱（KGs）推理预训练模型，可在不同KGs上进行推理，包括零样本情况下表现出色。 2. 该模型与基于文本的方法不同，无需依赖文本信息，通过关系互动创建关系图，适用于各种实体和关系词汇的KGs。 3. ULTRA通过三步算法实现功能，性能在57个KGs上表现出色，通过微调甚至优于专门训练的模型。ULTRA有望成为知识图谱推理的通用和可迁移选择。

Langroid:多智能体编程框架，专为大型语言模型设计

Langroid是一个Python框架，旨在简化LLM驱动应用程序的开发，支持多智能体协作、任务委托、模块化设计、LLM响应缓存等。

项目地址:https://github.com/langroid/langroid

【AiBase提要:】 📌 Langroid是专为大型语言模型设计的多智能体编程框架，用于构建LLM驱动的应用程序。 📌 它支持多智能体协作、任务委托、模块化设计、LLM响应缓存，以及向量存储和信息溯源。 📌 这个框架旨在简化开发者体验，使多智能体之间的合作和任务分配更加轻松。

（举报）