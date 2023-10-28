草案显示美国准备全力以赴地对快速发展的 AI 技术实施国家规则

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息:根据 POLITICO 获得的一份行政命令草案，美国总统乔·拜登即将动用多个联邦机构，监控人工智能的风险，开发新的技术应用，同时努力保护劳动者。预计该命令将在下周一发布，它将简化高技能移民流程，创建多个新的政府机构和任务组，为联邦政府几乎接触到生活的每个方面使用更多的 AI 铺平道路，包括健康、教育、贸易和住房等。

此外，10 月 23 日的草案还要求对该技术进行广泛的新检查，指示各机构制定标准以确保数据隐私和网络安全，防止歧视，实施公平，并密切监控这个快速增长行业的竞争格局。虽然这个命令没有法律的效力，而且白宫之前的 AI 努力因缺乏执行力而受到批评，但新的指南将通过他们的购买力和执行工具为联邦机构在美国市场上赋予影响力。例如，拜登的命令特别指示联邦贸易委员会关注 AI 行业的反竞争行为和消费者损害——这是主席莉娜·汗已公开拥抱的任务。

这个命令，经过数月的期待，代表了对一项技术实施国家秩序的最重要的单一努力，该技术以其快速增长，特别是最新和最强大的生成性 AI 模型的类人能力而震惊许多人。国会已经急于制定法律来应对 AI 的风险和潜力，但参议院多数党领袖 Chuck Schumer 本周警告说，可能要等到明年才会有广泛的 AI 法案出台。

白宫将向十几个机构发布指令，针对他们处理人工智能系统的方式，根据这份长达 111 页的草案。大多数机构将有 90 至 240 天的时间来满足行政命令的要求，以在明年总统选举的前奏中准备。该命令还将任命一个白宫 AI 委员会来协调联邦政府的 AI 活动，由白宫政策副幕僚长主持，每个主要机构都派有代表。

此行政命令还将赋予华盛顿监督私营部门开发强大 AI 系统的权力。它包括要求公司向联邦政府提交报告，详细说明他们如何训练和测试所谓的「双用途基础模型」，这个分类包括最新的强大 AI 系统。

在其他方面，该命令还涉及网络安全、健康、竞争、隐私、移民、微芯片制造、电信、教育、住房、版权和劳动等多个方面，每个方面都有详细的执行和实施指南。这反映了拜登政府对于人工智能在多个领域中的应用和影响的深刻理解和关注，同时也显示了美国政府对于人工智能技术的认真态度和期望。

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