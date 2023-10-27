Airbnb 部署 AI 驱动的防聚会系统阻止「高风险」万圣节派对预订

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 27 日消息:根据政策，Airbnb 禁止任何具有干扰性或开放邀请性质的聚集。该平台还禁止对周围社区造成干扰，包括过多的噪音、访客和垃圾。但是在假日周末，这项政策并不能总是阻止不良行为的发生。在美国各地的万圣节庆祝活动即将到来之际，人工智能技术或许能发挥作用。

该平台于日前宣布，它正在美国和加拿大部署一个由 AI 驱动的防聚会系统，以帮助减少假期周末期间干扰性和未授权聚会的风险。

该公司在新闻发布会上表示：「这个最先进的系统利用 AI 和机器学习技术采取措施，试图识别潜在的高风险一夜或两夜整套房源预订尝试，并阻止这些预订的完成。」

「为了做到这一点，该技术查看了与预订尝试相关的数百个信号，这些信号可能表明干扰性或未授权聚会事件的风险较高，包括旅行的时长、距离房源的距离以及预订是否为临时决定。」

该平台的安全负责人 Naba Banerjee 对此举措发表了看法，她说：「虽然干扰性的聚会很少见，但我们想尽量降低它们发生的风险。我们的 AI 防聚会系统是帮助我们实现这一目标的重要工具，我们对此表示乐观，认为它将在今年的万圣节为我们的社区和邻里带来积极的影响。」

Airbnb 报告说，2022 年，其万圣节期间的防聚会系统使美国各地数千人被阻止在该平台上预订整套房源，包括佛罗里达州的 11300 人。

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