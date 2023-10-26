Google 搜索现在可以帮助验证图像的来源

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:谷歌开始推出新的“关于此图像”工具，旨在提供有关谷歌搜索中图像的基本背景信息和上下文。

该功能首次在5月份的 Google I/O 开发者大会上宣布，现在正在向全球英语用户推出。用户可以从搜索和 Google 图片结果中显示的三点菜单访问该功能。这家搜索巨头还宣布更新其事实检查浏览器计划和人工智能驱动的搜索生成体验。

“关于此图像”工具旨在向用户显示图像的来源，包括其元数据（如果可用），并提供有关新闻和事实核查网站随着时间的推移如何描述该图像的重要背景。因此，你可能会看到图像第一次被 Google 搜索索引，并且元数据可能会提供有关图像是否由 AI 生成的详细信息。谷歌已经提供了“关于此结果”功能来帮助用户审查基于文本的来源。

虽然“关于此图像”功能有可能成为一个有用的工具，但它仍然依赖于用户主动采取措施来验证图像的来源。

除了“关于此图像”之外，谷歌还强调了对其事实检查浏览器所做的改进。该工具于今年夏天早些时候推出测试版，可让用户通过上传图像或使用其 URL 进行搜索来搜索图像事实核查。尽管仍处于测试阶段，谷歌表示正在发布一个新的 API，以帮助事实核查人员和记者将 Fact Check Explorer 集成到更多工作流程中。

谷歌表示，它还在尝试使用生成式人工智能，在其人工智能驱动的搜索生成体验中提供更多有关在线资源的信息。这些人工智能生成的描述将显示在“关于此结果”工具中，旨在当维基百科或谷歌知识图等现有来源没有较小网站上的信息时进行填充。

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