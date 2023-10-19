AI视野：小红书内测群聊AI对话功能；OpenAI中断开发新AI模型；B站现新型直播间“AI杠精”；AI会玩《精灵宝可梦》

🤖📱💼AI应用

ChatGPT正式引入Bing网络搜索功能

OpenAI宣布正式在ChatGPT引入了Bing搜索引擎功能，使其具备实时联网搜索功能，同时DALL-E3进入测试版。

【AiBase提要】: 🚀 OpenAI正式引入Bing搜索引擎功能到ChatGPT，实现实时联网搜索，解除了过去的数据截止日期限制。 🖼️ ChatGPT集成DALL-E3测试版，允许用户通过文本查询接收图像，无需切换应用程序。 🌐 这一更新将ChatGPT打造成实时多媒体生成搜索引擎，提供更多多样的交互方式，包括声音和图像搜索。

Adobe发布下一代AI照片编辑引擎Project Stardust

Adobe的Project Stardust是一款下一代AI图片编辑引擎，通过结合多种AI功能，让用户轻松进行创意图片编辑，包括删除对象、更换背景等功能。

AiBase提要: 1. 🌟 Adobe的Project Stardust是下一代AI图片编辑引擎，支持用户进行创意图片编辑，包括删除对象和更换背景。 2. 🚀 项目结合了Firefly Model2和Adobe的目标识别模型，使用多种AI功能，简化图像编辑流程。 3. 💭 这项技术的快速发展引发了对未来摄影领域的探讨，类似功能已在Google的Magic Editor等工具中展示。

小红书内测群聊AI对话功能

小红书推出内测群聊AI对话功能，用户可以与不同AI角色进行互动。用户只需将AI角色添加到群聊中，然后通过@AI角色的方式与其进行对话。根据所选择的角色不同，用户收到的回复话术也会有所不同。

【AiBase提要:】 🤖 用户可以在小红书群聊中与不同AI角色进行对话互动，增加互动性和趣味性。 🤔 一些用户担心AI角色的回复可能不够智能和准确，引发争议和误解。 📆 这项功能目前仍在内测阶段，只有部分用户能够体验，不是全面上线。

微软Azure OpenAI支持数据微调，可打造专属ChatGPT

微软Azure OpenAI宣布支持数据微调，让开发人员能够自定义GPT-3.5-Turbo、Babbage-002和Davinci-002模型，构建个性化ChatGPT，提供解决行业问题的高效工具。

详细微调教程:https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/tutorials/fine-tune?tabs=command-line

微软Azure服务:https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/openai-service/

【AiBase提要:】 🔧 微软Azure OpenAI现在支持数据微调，可用于自定义GPT-3.5-Turbo、Babbage-002和Davinci-002模型。 🧠 数据微调是迁移学习方法，基于预训练模型，可生成特定领域内容，提高准确性和安全性。 💰 微软提供微调托管服务，Babbage-002为34美元/小时，Davinci-002为68美元/小时，GPT-3.5-Turbo为102美元/小时。

🤖📈💻💡大模型动态

OpenAI中断开发新AI模型，遭遇罕见挫折

OpenAI因新AI模型Arrakis运行效率未达预期，中断了项目开发，对未来竞争产生影响。

【AiBase提要:】 🛑 OpenAI取消Arrakis项目:由于运行效率低于预期，OpenAI不得不中断Arrakis模型的开发，可能影响其竞争地位。 🚀 稀疏性模型是未来趋势:稀疏性模型被认为可以降低人工智能开发成本，未来人工智能领域将朝这一方向发展。 🤝 微软受损:微软原计划使用Arrakis模型提高性能并降低成本，但该计划因失败导致损失可能达数亿美元。

北大最强代码大模型CodeShell-7B开源

北大等机构开源CodeShell-7B，一款性能卓越的代码基座大模型，搭配IDE插件，为程序员提供全栈智能编程支持，采用5000亿Tokens的冷启动训练，超越竞争对手。

AiBase提要: 北大等机构开源CodeShell-7B，支持多种编程语言，基于5000亿Tokens的冷启动训练，性能卓越。 代码助手模型CodeShell-Chat和VSCode、JetBrains IDE插件也开源，提供全栈智能编程解决方案。 IDE插件支持专注和交互模式，提供代码提示、补全、优化、性能评估等功能，提高编程效率。

CodeShell代码:https://github.com/WisdomShell/codeshell

CodeShell基座模型:https://huggingface.co/WisdomShell/CodeShell-7B

代码助手VSCode插件:https://github.com/WisdomShell/codeshell-vscode

Transformer一作公司Adept发布多模态大模型Fuyu-8B

Transformer一作公司Adept发布Fuyu-8B，一款80亿参数的多模态大模型，以100毫秒的超快响应速度，通过纯解码器Transformer架构支持各种图像类型，旨在打造强大的AI Copilot，估值超过10亿美元。

Demo试玩:

https://huggingface.co/spaces/adept/fuyu-8b-demo

【AiBase提要:】 🚀 Adept发布Fuyu-8B，80亿参数的多模态大模型，支持多种图像类型，无需图像编码器。 💡 目标是构建AI Copilot，助力人类完成各种工作，已完成B轮融资，估值超10亿美元。 🌐 Adept团队由业内专家创立，致力于开源项目以提升人机合作效率。

📰🤖📢AI新鲜事

B站现新型直播间“AI杠精”一周吸粉超1万

B站出现名为“AI杠精”的直播间，其中AI虚拟主播与观众辩论，以自然语言处理技术互动，吸引数万观众在线观看，颠覆传统直播方式。

【AiBase提要】: 🎙️ B站最新直播亮点:AI杠精，AI虚拟主播与观众辩论，一周吸粉超1万。 🤖 利用自然语言处理技术，AI主播分析观众观点，提供反驳性回应，打破传统思维定势。 💰 观众参与度高，AI主播采用打赏机制，不受情绪波动影响，吸引大量观众。

OpenAI谈判以860亿美元估值出售股票

OpenAI公司正在积极谈判以860亿美元的估值出售员工股票，引发潜在投资者的广泛兴趣。

【AiBase提要:】 1. 📊 OpenAI估值达860亿美元，计划出售员工股票，吸引潜在投资者。 2. 💼 ChatGPT技术推动OpenAI估值快速上升，先前以300亿美元估值成功出售30亿美元的股票。 3. 💰 尽管估值已高，公司仍在与潜在投资者谈判，最终分配和条款或有变化。微软支持下，估值或达900亿美元。

经过5万小时训练，AI懂得玩《精灵宝可梦》了

西雅图软件工程师Peter Whidden花费了几年时间训练一个强化学习算法，使其能够玩经典的《精灵宝可梦》游戏，该AI已经进行了超过5万小时的游戏训练。

YouTube视频:https://www.youtube.com/watch?v=DcYLT37ImBY

【AiBase提要】 🤖 经过5万小时训练，AI能够玩《精灵宝可梦》了。 🖼️AI使用强化学习算法，奖励模型鼓励提升宝可梦级别和探索，但不总是与游戏进展一致。 🌐AI还可能遭受创伤事件，影响其行为。

微软推出 Azure AI 内容安全服务

微软全面推出Azure AI内容安全服务，帮助用户检测和过滤有害的AI和用户生成的内容，包括文本和图像检测功能，提供全面的安全措施。

【AiBase提要:】 🔍 微软发布Azure AI内容安全服务，识别和过滤有害的AI和用户生成的内容，包括冒犯、风险、不受欢迎的文本和图像。 📊 该服务使用严重性指标对内容进行评估，区分安全内容和高严重性内容，如侮辱、嘲笑、恐吓语言等。 🌐 Azure AI内容安全服务可处理多语言内容审查，有助于促进负责任的AI使用和创建更安全的数字环境。

三大音乐出版商起诉AI公司Anthropic侵犯版权

三大音乐出版商，包括环球音乐、Concord和ABKCO，对Anthropic公司提起侵犯版权的诉讼，指控其AI模型 Claude 使用未经授权的受版权保护歌词。

【AiBase提要:】 📌 三大音乐出版商起诉Anthropic公司，指控其AI模型 Claude 侵犯版权，使用未经授权的音乐歌词。 📌 诉讼要求高达1500万美元的法定赔偿金，列出约500部受侵权的音乐作品。 📌 这一诉讼反映了音乐行业与AI公司之间关于版权和受版权保护材料使用的争端。

谷歌研究发现大型语言模型难以自我纠正推理错误

谷歌DeepMind最新研究表明，大型语言模型在没有外部指导的情况下难以自我纠正推理错误，对开发更智能语言模型具有重要意义。

【AiBase提要】 🧠 大型语言模型无法自我纠正推理错误，需要外部指导。 📚 先前的内部自我纠正方法并不总是有效，需要更多研究改进。 🤖 具备自我纠正能力的语言模型对更安全响应的应用程序更为有效。

AI仅凭听患者说话就能检测糖尿病 准确率近90%

最新医学研究表明，人工智能可以通过仅仅听取患者说话6-10秒的声音来检测2型糖尿病。这一突破性研究由Klick Labs进行，结果显示在女性中的准确率达到89%，而在男性中为86%。

【AiBase提要】 👂通过AI仅仅听取患者说话6-10秒就能检测2型糖尿病。 📊研究显示在女性中的准确率为89%，男性为86%。 👩‍⚕️通过声音技术可以彻底改变糖尿病的筛查方式。

小红书博主用AI生成各国的动物君主形象获赞近万

小红书博主“假如编辑部”发布了一组由AI生成的各国动物君主形象，非常受欢迎，点赞量超9千。

【AiBase提要:】 1. 🧐 小红书博主“假如编辑部”使用AI生成多国动物君主形象，如中国熊猫、美国鹰，引发广泛兴趣。 2. 🤣 网友积极参与评论，点评各国选择的君主动物，展现出创意和幽默。 3. 🚀 利用AI工具和知名IP形象，博主成功创作吸引网友互动的内容，引发社交平台上的热议。

新时代财富密码?AI算出刮刮乐中奖编号

近日，抖音用户“亿万负翁”发布了一条视频，声称使用AI算出了刮刮乐中奖编号。他在类似ChatGPT的对话页面上要求AI根据坤兑卦的特性计算出当天的幸运编号，结果得到了6、15、24这三个号码，并连续中奖。网友表示质疑，强调彩票号码是随机的。

【AiBase提要:】 🤖 AI用户声称使用AI算出刮刮乐中奖号码。 ❓ 大多数网友对此持怀疑态度，认为彩票号码是随机的。 📉 视频成为博主账号中数据表现最好的作品。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

HuggingFace diffusers轻量快速推理引擎stable-fast上线

HuggingFace的diffusers轻量快速推理引擎通过小幅改进，实现显著的推理速度提升，每秒可达60步，为深度学习带来革命性效率。

项目地址:https://github.com/chengzeyi/stable-fast

【AiBase提要:】 😀 引擎通过改进实现显著推理速度提升，每秒可达60步。 😀 使用强大技术，包括CUDNN卷积融合和低精度GEMM，提高效率。 😀 支持多头注意力和TorchScript，为深度学习从业者提供卓越的性能和效率。

Alluxio推出AI训练平台，GPU利用率提高4倍

Alluxio发布全新企业AI平台，通过高速缓存提高GPU工作效率4倍，采用数据虚拟化平台和DORA架构，模型培训速度提高20倍。

AiBase提要: 1. 🚀 Alluxio的全新企业AI平台提高GPU工作效率4倍，使用数据虚拟化平台和DORA架构，整体模型培训速度提高20倍。 2. 🔍 创新技术利用硬件加速，将数据从存储库加速传输到GPU，显著提高性能。 3. 💡 Alluxio Enterprise AI可扩展到100亿个对象，与PyTorch和Tensorflow集成，提高GPU容量，降低成本，特别适用于计算机视觉项目。

1个token终结LLM数字编码难题!九大机构联合发布xVal

xVal是一种新数字编码方案，通过单个特殊token实现了大型语言模型对数字的连续理解，提高了性能和泛化能力，有望广泛应用于科学领域的数据分析。

【AiBase提要:】 1️⃣ xVal是一种数字编码方案，使用单个特殊token实现了连续数字理解，提高大型语言模型性能。 2️⃣ 这项技术改变了数字的处理方式，提高了效率，节省token，并在科学数据分析中表现出更好的性能。 3️⃣ xVal在多位数乘法等挑战性任务上表现出稳定性，有望在科学领域应用中发挥重要作用。

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