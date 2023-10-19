首页 > 业界 > 关键词  > OpenAI最新资讯  > 正文

AI视野：小红书内测群聊AI对话功能；OpenAI中断开发新AI模型；B站现新型直播间“AI杠精”；AI会玩《精灵宝可梦》

2023-10-19 15:03 · 稿源：站长之家

🤖📱💼AI应用

ChatGPT正式引入Bing网络搜索功能

OpenAI宣布正式在ChatGPT引入了Bing搜索引擎功能，使其具备实时联网搜索功能，同时DALL-E3进入测试版。

【AiBase提要】:

🚀 OpenAI正式引入Bing搜索引擎功能到ChatGPT，实现实时联网搜索，解除了过去的数据截止日期限制。

🖼️ ChatGPT集成DALL-E3测试版，允许用户通过文本查询接收图像，无需切换应用程序。

🌐 这一更新将ChatGPT打造成实时多媒体生成搜索引擎，提供更多多样的交互方式，包括声音和图像搜索。

Adobe发布下一代AI照片编辑引擎Project Stardust

Adobe的Project Stardust是一款下一代AI图片编辑引擎，通过结合多种AI功能，让用户轻松进行创意图片编辑，包括删除对象、更换背景等功能。

AiBase提要:

1. 🌟 Adobe的Project Stardust是下一代AI图片编辑引擎，支持用户进行创意图片编辑，包括删除对象和更换背景。

2. 🚀 项目结合了Firefly Model2和Adobe的目标识别模型，使用多种AI功能，简化图像编辑流程。

3. 💭 这项技术的快速发展引发了对未来摄影领域的探讨，类似功能已在Google的Magic Editor等工具中展示。

小红书内测群聊AI对话功能

小红书推出内测群聊AI对话功能，用户可以与不同AI角色进行互动。用户只需将AI角色添加到群聊中，然后通过@AI角色的方式与其进行对话。根据所选择的角色不同，用户收到的回复话术也会有所不同。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 用户可以在小红书群聊中与不同AI角色进行对话互动，增加互动性和趣味性。

🤔 一些用户担心AI角色的回复可能不够智能和准确，引发争议和误解。

📆 这项功能目前仍在内测阶段，只有部分用户能够体验，不是全面上线。

微软Azure OpenAI支持数据微调，可打造专属ChatGPT

微软Azure OpenAI宣布支持数据微调，让开发人员能够自定义GPT-3.5-Turbo、Babbage-002和Davinci-002模型，构建个性化ChatGPT，提供解决行业问题的高效工具。

详细微调教程:https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/tutorials/fine-tune?tabs=command-line

微软Azure服务:https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/openai-service/

【AiBase提要:】

🔧 微软Azure OpenAI现在支持数据微调，可用于自定义GPT-3.5-Turbo、Babbage-002和Davinci-002模型。

🧠 数据微调是迁移学习方法，基于预训练模型，可生成特定领域内容，提高准确性和安全性。

💰 微软提供微调托管服务，Babbage-002为34美元/小时，Davinci-002为68美元/小时，GPT-3.5-Turbo为102美元/小时。

🤖📈💻💡大模型动态

OpenAI中断开发新AI模型，遭遇罕见挫折

OpenAI因新AI模型Arrakis运行效率未达预期，中断了项目开发，对未来竞争产生影响。

【AiBase提要:】

🛑 OpenAI取消Arrakis项目:由于运行效率低于预期，OpenAI不得不中断Arrakis模型的开发，可能影响其竞争地位。

🚀 稀疏性模型是未来趋势:稀疏性模型被认为可以降低人工智能开发成本，未来人工智能领域将朝这一方向发展。

🤝 微软受损:微软原计划使用Arrakis模型提高性能并降低成本，但该计划因失败导致损失可能达数亿美元。

北大最强代码大模型CodeShell-7B开源

北大等机构开源CodeShell-7B，一款性能卓越的代码基座大模型，搭配IDE插件，为程序员提供全栈智能编程支持，采用5000亿Tokens的冷启动训练，超越竞争对手。

image.png

AiBase提要:

北大等机构开源CodeShell-7B，支持多种编程语言，基于5000亿Tokens的冷启动训练，性能卓越。

代码助手模型CodeShell-Chat和VSCode、JetBrains IDE插件也开源，提供全栈智能编程解决方案。

IDE插件支持专注和交互模式，提供代码提示、补全、优化、性能评估等功能，提高编程效率。

CodeShell代码:https://github.com/WisdomShell/codeshell

CodeShell基座模型:https://huggingface.co/WisdomShell/CodeShell-7B

代码助手VSCode插件:https://github.com/WisdomShell/codeshell-vscode

Transformer一作公司Adept发布多模态大模型Fuyu-8B

Transformer一作公司Adept发布Fuyu-8B，一款80亿参数的多模态大模型，以100毫秒的超快响应速度，通过纯解码器Transformer架构支持各种图像类型，旨在打造强大的AI Copilot，估值超过10亿美元。

image.png

Demo试玩:

https://huggingface.co/spaces/adept/fuyu-8b-demo

【AiBase提要:】

🚀 Adept发布Fuyu-8B，80亿参数的多模态大模型，支持多种图像类型，无需图像编码器。

💡 目标是构建AI Copilot，助力人类完成各种工作，已完成B轮融资，估值超10亿美元。

🌐 Adept团队由业内专家创立，致力于开源项目以提升人机合作效率。

📰🤖📢AI新鲜事

B站现新型直播间“AI杠精”一周吸粉超1万

B站出现名为“AI杠精”的直播间，其中AI虚拟主播与观众辩论，以自然语言处理技术互动，吸引数万观众在线观看，颠覆传统直播方式。

image.png

【AiBase提要】:

🎙️ B站最新直播亮点:AI杠精，AI虚拟主播与观众辩论，一周吸粉超1万。

🤖 利用自然语言处理技术，AI主播分析观众观点，提供反驳性回应，打破传统思维定势。

💰 观众参与度高，AI主播采用打赏机制，不受情绪波动影响，吸引大量观众。

OpenAI谈判以860亿美元估值出售股票

OpenAI公司正在积极谈判以860亿美元的估值出售员工股票，引发潜在投资者的广泛兴趣。

【AiBase提要:】

1. 📊 OpenAI估值达860亿美元，计划出售员工股票，吸引潜在投资者。

2. 💼 ChatGPT技术推动OpenAI估值快速上升，先前以300亿美元估值成功出售30亿美元的股票。

3. 💰 尽管估值已高，公司仍在与潜在投资者谈判，最终分配和条款或有变化。微软支持下，估值或达900亿美元。

经过5万小时训练，AI懂得玩《精灵宝可梦》了

西雅图软件工程师Peter Whidden花费了几年时间训练一个强化学习算法，使其能够玩经典的《精灵宝可梦》游戏，该AI已经进行了超过5万小时的游戏训练。

image.png

YouTube视频:https://www.youtube.com/watch?v=DcYLT37ImBY

【AiBase提要】

🤖 经过5万小时训练，AI能够玩《精灵宝可梦》了。

🖼️AI使用强化学习算法，奖励模型鼓励提升宝可梦级别和探索，但不总是与游戏进展一致。

🌐AI还可能遭受创伤事件，影响其行为。

微软推出 Azure AI 内容安全服务

微软全面推出Azure AI内容安全服务，帮助用户检测和过滤有害的AI和用户生成的内容，包括文本和图像检测功能，提供全面的安全措施。

【AiBase提要:】

🔍 微软发布Azure AI内容安全服务，识别和过滤有害的AI和用户生成的内容，包括冒犯、风险、不受欢迎的文本和图像。

📊 该服务使用严重性指标对内容进行评估，区分安全内容和高严重性内容，如侮辱、嘲笑、恐吓语言等。

🌐 Azure AI内容安全服务可处理多语言内容审查，有助于促进负责任的AI使用和创建更安全的数字环境。

三大音乐出版商起诉AI公司Anthropic侵犯版权

三大音乐出版商，包括环球音乐、Concord和ABKCO，对Anthropic公司提起侵犯版权的诉讼，指控其AI模型 Claude 使用未经授权的受版权保护歌词。

【AiBase提要:】

📌 三大音乐出版商起诉Anthropic公司，指控其AI模型 Claude 侵犯版权，使用未经授权的音乐歌词。

📌 诉讼要求高达1500万美元的法定赔偿金，列出约500部受侵权的音乐作品。

📌 这一诉讼反映了音乐行业与AI公司之间关于版权和受版权保护材料使用的争端。

谷歌研究发现大型语言模型难以自我纠正推理错误

谷歌DeepMind最新研究表明，大型语言模型在没有外部指导的情况下难以自我纠正推理错误，对开发更智能语言模型具有重要意义。

【AiBase提要】

🧠 大型语言模型无法自我纠正推理错误，需要外部指导。

📚 先前的内部自我纠正方法并不总是有效，需要更多研究改进。

🤖 具备自我纠正能力的语言模型对更安全响应的应用程序更为有效。

AI仅凭听患者说话就能检测糖尿病 准确率近90%

最新医学研究表明，人工智能可以通过仅仅听取患者说话6-10秒的声音来检测2型糖尿病。这一突破性研究由Klick Labs进行，结果显示在女性中的准确率达到89%，而在男性中为86%。

【AiBase提要】

👂通过AI仅仅听取患者说话6-10秒就能检测2型糖尿病。

📊研究显示在女性中的准确率为89%，男性为86%。

👩‍⚕️通过声音技术可以彻底改变糖尿病的筛查方式。

小红书博主用AI生成各国的动物君主形象获赞近万

小红书博主“假如编辑部”发布了一组由AI生成的各国动物君主形象，非常受欢迎，点赞量超9千。

image.png

【AiBase提要:】

1. 🧐 小红书博主“假如编辑部”使用AI生成多国动物君主形象，如中国熊猫、美国鹰，引发广泛兴趣。

2. 🤣 网友积极参与评论，点评各国选择的君主动物，展现出创意和幽默。

3. 🚀 利用AI工具和知名IP形象，博主成功创作吸引网友互动的内容，引发社交平台上的热议。

新时代财富密码?AI算出刮刮乐中奖编号

近日，抖音用户“亿万负翁”发布了一条视频，声称使用AI算出了刮刮乐中奖编号。他在类似ChatGPT的对话页面上要求AI根据坤兑卦的特性计算出当天的幸运编号，结果得到了6、15、24这三个号码，并连续中奖。网友表示质疑，强调彩票号码是随机的。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 AI用户声称使用AI算出刮刮乐中奖号码。

❓ 大多数网友对此持怀疑态度，认为彩票号码是随机的。

📉 视频成为博主账号中数据表现最好的作品。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

HuggingFace diffusers轻量快速推理引擎stable-fast上线

HuggingFace的diffusers轻量快速推理引擎通过小幅改进，实现显著的推理速度提升，每秒可达60步，为深度学习带来革命性效率。

项目地址:https://github.com/chengzeyi/stable-fast

【AiBase提要:】

😀 引擎通过改进实现显著推理速度提升，每秒可达60步。

😀 使用强大技术，包括CUDNN卷积融合和低精度GEMM，提高效率。

😀 支持多头注意力和TorchScript，为深度学习从业者提供卓越的性能和效率。

Alluxio推出AI训练平台，GPU利用率提高4倍

Alluxio发布全新企业AI平台，通过高速缓存提高GPU工作效率4倍，采用数据虚拟化平台和DORA架构，模型培训速度提高20倍。

image.png

AiBase提要:

1. 🚀 Alluxio的全新企业AI平台提高GPU工作效率4倍，使用数据虚拟化平台和DORA架构，整体模型培训速度提高20倍。

2. 🔍 创新技术利用硬件加速，将数据从存储库加速传输到GPU，显著提高性能。

3. 💡 Alluxio Enterprise AI可扩展到100亿个对象，与PyTorch和Tensorflow集成，提高GPU容量，降低成本，特别适用于计算机视觉项目。

1个token终结LLM数字编码难题!九大机构联合发布xVal

xVal是一种新数字编码方案，通过单个特殊token实现了大型语言模型对数字的连续理解，提高了性能和泛化能力，有望广泛应用于科学领域的数据分析。

【AiBase提要:】

1️⃣ xVal是一种数字编码方案，使用单个特殊token实现了连续数字理解，提高大型语言模型性能。

2️⃣ 这项技术改变了数字的处理方式，提高了效率，节省token，并在科学数据分析中表现出更好的性能。

3️⃣ xVal在多位数乘法等挑战性任务上表现出稳定性，有望在科学领域应用中发挥重要作用。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Approvabl:在几分钟内将批准工作流程嵌入您的产品

    Approvabl是一种简单的方法，可以在您正在构建的产品中嵌入批准工作流程，包括自定义控件、通知、调试器等功能。我们提供前端和后端的支持，让您可以轻松地创建和编辑批准流程，并通过强大的AI工具进行创建和编辑。我们的产品支持团队将随时提供支持，并帮助您将旧系统迁移到Approvabl上。

    批准工作流程 产品嵌入 前后端支持

  • TheDream.ai:AI美图生成器，让你的照片焕然一新

    TheDream.ai是一个基于AI技术的美图生成器，可以帮助用户快速生成各种风格的个人照片、社交媒体图片、商务照片等。用户只需上传自己的照片，即可使用Dreambooth技术，通过深度学习模型生成各种风格的照片。TheDream.ai提供了200多种不同的风格，包括真实、商务、运动、梦幻、艺术、插画、趣味、电影等。用户可以在这里创建最完美的个人形象，享受AI技术带来的美好体验。

    AI 美图生成器 个人形象

  • Zoho Cliq:是一款聊天式团队协作软件

    Zoho Cliq是一款专为提高企业工作效率而设计的在线即时通讯和协作平台。它将团队成员、对话和工作流集中在一个地方,实现无缝连接。主要功能包括:组织化的频道对话、集成日历和任务管理、强大的搜索功能、数据加密等。适用于所有行业的团队,包括软件、市场、支持等。价格从每月每用户3美元起。它与Zoho生态系统深度集成,也支持与第三方工具的连接。

    团队协作 聊天工具 远程工作

  • Recall - Your AI-powered knowledge base:在线内容摘要和保存

    Recall是一个AI驱动的知识库，可以摘要和保存任何在线内容。它可以摘要YouTube视频、文章、播客、PDF、食谱、电影和电视剧列表等网页内容，并自动将摘要分类保存到您的个人知识库中。保存的摘要还会自动与您过去保存的相关内容进行关联，帮助您在消费内容时找到连接，并在相关内容出现时重新展示过去的内容。Recall还利用科学支持的技术，如分散重复和主动回忆，帮助您复习和巩固知识库中存储的知识。

    摘要 保存 知识库

  • Deep floyd:高度写实的文本到图像模型

    Deep floyd是一个开源的文本到图像模型，具有高度的写实性和语言理解能力。它由一个冻结的文本编码器和三个级联的像素扩散模块组成：一个基础模型用于根据文本提示生成 64x64 像素的图像，以及两个超分辨率模型，分别用于生成分辨率逐渐增加的图像：256x256 像素和 1024x1024 像素。模型的所有阶段都利用基于 T5 transformer 的冻结文本编码器来提取文本嵌入，然后将其输入到一个增强了交叉注意力和注意力池化的 UNet 架构中。这个高效的模型在性能上超过了当前的最先进模型，在 COCO 数据集上实现了零样本 FID 得分为 6.66。我们的工作强调了级联扩散模型的第一阶段中更大的 UNet 架构的潜力，并展示了文本到图像合成的一个有前途的未来。

    文本到图像 图像合成 写实性

  • Embolden:AI 写作工具，提升电商文案效果

    Embolden 是一个使用人工智能（AI）的电商写作工具，可以帮助你撰写电子邮件、产品描述等各种电商文案。它提供了 60 多个 AI 写作工具，从撰写符合 SEO 要求的产品描述到吸引人的电子邮件，应有尽有。只需提供一些关于你的业务、产品和语气的背景信息，Embolden 就能为你生成相关、引人入胜的文案。生成的内容符合 SEO 要求，并根据经过验证的格式和内容结构进行了优化，有助于提高转化率。

    AI 写作工具 电商文案 SEO 优化

  • Lakera Guard:保护您的AI应用安全免受攻击

    Lakera Guard通过一行代码为机器学习模型提供企业级安全保护,防止prompt注入、数据泄露、有害内容生成等安全风险,让组织轻松构建安全可靠的AI应用。

    AI安全 LLM安全 prompt注入防护

  • idPOD:你的身份，你的数据，AI 赋能

    idPOD 是一个安全、私密的平台，让您完全掌控您的身份和数据。您可以安全地存储所有数字资产，并控制谁可以访问它。当您希望时，切换到创作者模式，并以几分钱或几百元的价格出售对您的数字资产的访问权或副本。

    数字资产 数据隐私 AI 赋能

  • Breezy.Chat:AI助手，轻松聊天

    Breezy.Chat是一个AI助手，提供轻松聊天的功能。它可以帮助用户解答问题，提供信息和建议。无论是闲聊还是寻求帮助，Breezy.Chat都能提供友好和有趣的对话体验。定价根据使用情况而定，定位于个人和商业用户。

    AI助手 聊天 人工智能

  • Webstudio AI:是一个可以帮助您更快构建网站的个人助理,同时保持设计者的主导地位。

    Webstudio AI是一个集设计、编程和AI于一体的网站建设工具。它提供了强大的语音交互功能,用户可以通过语音指令快速生成网页布局、内容、样式等。同时它内置了各类网页组件,并能根据内容自动推荐相关组件。此外,Webstudio AI还能生成高质量的网页图片。所有这些功能可以极大提升网站设计效率,帮助用户轻松快速搭建网站。

    网站设计 辅助设计 内容生成

  • Supermeme.ai:AI生成表情包

    Supermeme.ai是一款AI生成表情包的产品。它利用先进的人工智能技术，可以快速生成各种有趣的表情包。用户只需上传一张图片或选择模板，Supermeme.ai会自动分析并生成相应的表情包。该产品具有生成速度快、效果好、操作简单等优势。Supermeme.ai提供免费和付费两种版本，付费版本提供更多高级功能和模板选择。它适用于个人用户和社交媒体运营者，可以帮助用户快速制作出独特有趣的表情包。

    AI 表情包 趣味

  • ProductAI:使用AI生成专业的产品图片

    ProductAI是一个AI驱动的产品图片生成平台。用户只需上传产品图片,选择场景模板,就可以在几分钟内生成高质量的商业产品图片。该平台采用了最先进的生成式AI技术,无需用户进行复杂的提示,即可自动生成逼真的产品渲染图。该服务面向各类创业公司、品牌商、平面设计师等用户群体,可以显著提高他们内容生产的效率,降低产品图片的成本。

    人工智能 产品渲染 图片生成

  • Saas With AI:即刻访问OpenAI最新API功能

    API Mall是一个开放的API平台,可以快速访问OpenAI的各种最新API功能,包括DALL-E、GPT-3、CLIP等。我们为开发者提供简单易用的API调用接口,只需几行代码就可以接入强大的AI能力,大大降低了AI应用开发的门槛。无需复杂的AI知识和庞大的计算资源,企业和开发者都可以用最低的成本构建基于AI的创新应用。

    OpenAI API GPT-3

  • Casetext:在线法律研究和文书撰写平台

    casetext com是一个在线法律研究和文书撰写平台。它提供全面的法律案例、法规和判例法的搜索和浏览功能。用户可以在这个平台上进行法律研究、撰写文书、查找法律相关的资料等。casetext com还提供一些高级功能，如自动引用检查、文书模板和法律文书编辑器等。平台定位为法律从业人员、法学生和研究者等专业用户。

    法律 研究 文书

  • Chai AI:领先的聊天机器人应用

    Chai AI是领先的聊天机器人应用，用户可以在Chai AI平台上创建、分享和探索聊天机器人。它拥有丰富的功能和优势，适用于多种使用场景，定价合理，定位于提供娱乐和咨询服务。

    聊天机器人 娱乐 咨询

  • In-Prep AI:提供语言AI教学辅助系统

    Languify提供基于AI的语言学习辅助系统。该系统可以为学生提供模拟面试、个性化学习和专家反馈,帮助他们在面试中脱颖而出。主要功能有模拟面试练习、能力评估及反馈、游戏化学习等,可以让学生在无压力的环境中练习,并获得专业反馈,从而提高面试表现。该系统主要面向语言学习学校、教育机构及学生使用。

    语言学习 AI 教育

  • AQuaAI:联合人工智能实现可持续时尚创新

    AQuaAI是一款可训练、可设计和可制作时尚展示的AI工具。用户只需上传自己的时尚图片，AQuaAI便会通过GPU训练AI模型，并生成高分辨率的时尚展示，帮助用户设计出独特的时尚风格。AQuaAI的特色在于其可持续性，为时尚创新注入了AI的力量。

    AI 时尚 可持续性

  • Lndr.pro:AI生成独特销售型落地页！

    Lndr.pro是一款利用AI技术生成独特销售型落地页的服务。我们使用ChatGPT和Midjourney等先进技术，帮助您快速创建与竞争对手脱颖而出的落地页设计。我们的服务能够节省雇佣撰稿人和设计师的时间和费用，让您以更实惠的价格获得高质量的落地页。无论是小型企业、初创公司、数字营销人员、自由撰稿人和设计师，还是学生和互联网企业家，我们都能为您提供满足特定需求的定制化落地页解决方案。通过我们的服务，您可以节省宝贵的时间和资源，同时提高转化率，推动业务增长。

    AI 落地页 销售

  • Pitchyouridea: .ai帮助创业者通过人工智能生成商业计划书

    Pitchyouridea.ai是一个创业者商业计划书生成平台。它利用人工智能技术,只需简单回答平台提出的问题,就可以在几分钟内生成一份专业的商业计划书PDF。平台包含4种不同人物形象的AI专家,用户可以像在跟真人交流一样,和AI专家对话讨论自己的商业计划想法。AI专家会基于用户的回答提出针对性的问题,以理解并质疑用户的创意。最终,用户可以获得AI专家的专业反馈,以及系统自动生成的商业计划书PDF。这个平台可以帮助创业者快速验证创意、梳理思路、改进演讲能力。

    人工智能 商业计划 创业辅导

  • retune:无代码AI应用解决方案

    re:tune是一款无代码AI应用解决方案，提供从定制聊天机器人到自主代理等一切您需要的功能，帮助您通过AI改变业务。它可以创建自己的ChatGPT，适用于各种用例，包括客户支持和销售等。您可以将任何数据源连接到聊天机器人中，从网站到个性化客户数据。它还可以与您喜爱的工具和平台集成，为其提供AI增强功能。re:tune提供多种定价计划，包括Hobby、Grow和Max，适用于个人、初创公司、小型企业以及代理机构和具有定制安全性和性能需求的团队。它还提供免费试用和演示预约。

    无代码 AI应用 聊天机器人

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM