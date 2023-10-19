应用程序Superfy借助AI与真人实时互动解决用户问题

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:新型移动应用Superfy利用人工智能技术实时匹配用户与其他人，以帮助用户解答问题和获得建议。Superfy用户可以与真人互动，获取个性化答案，而不仅是依赖搜索引擎或聊天机器人。

据悉，该应用使用Matchpoint AI技术，根据多种因素匹配用户，包括在线状态、专业知识等。用户可以提出各种问题，与相关人员进行对话，获得有用的建议。

例如，如果有人问:“我应该买一把 Ibanez 还是一把 Gibson 吉他?”人工智能会尝试将他们与具有乐器和音乐知识的用户匹配。但对于寻求推荐的查询，人工智能将根据回复与发布问题的用户的个人相关性来匹配用户。

图片来源:Superfy

该公司解释说，该系统涉及一个自动生成的动态数据库，可以识别用户讨论中的模式，而不是使用经典的 NLP（自然语言处理）方法和预索引词典。随着时间的推移，引擎会从用户的行为中学习他们的兴趣、知识和使用模式，以便更好地将他们与相关查询联系起来。新的基于LLM的Matchpoint AI还考虑了主题相关的理解和用户的共同兴趣，以及匹配时的“个人化学反应”。

Superfy应用的创始人表示，它吸引了来自美国、加拿大和英国的年轻Z世代用户，他们寻求与其他人建立联系，获得实时回应。虽然该应用目前只在iOS上提供，但它已经吸引了约85，000名每月活跃用户。

图片来源:Superfy

Superfy不仅是一个快速获取问题答案的工具，它还成为用户进行有意义对话的社交平台。用户可以提问、回答问题，贡献自己的观点和建议。应用程序的用户在Superfy上花费更多的时间，与其他人交流，共享知识和经验。

截至目前，该应用已获得500万美元的融资支持，未来计划继续发展并扩大用户基础。Superfy应用现已在iOS上免费提供下载。

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