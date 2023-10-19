报告显示：尽管AI工具普及，人工写作需求依旧旺盛

🔍划重点: 1. 人工智能内容生成工具兴起，对写作行业产生影响，但新数据显示，写手需求依然强劲。 2. 自由职业者网站Freelancer.com季度报告显示，2023年第三季度，与写作、内容创作和营销相关的工作是自由职业者市场中增长最快的。 3. 随着AI技术不断进步，人们对创造性写作的需求持续增加，雇主再次积极寻找自由职业者支持创意写作和内容创作项目。

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:尽管人工智能（AI）生成工具的崛起引发了关于写作未来的疑虑，但根据Freelancer.com的新数据，目前人工写手的需求依然强劲。

自由职业者网站Freelancer.com的季度报告显示，在2023年第三季度，与写作、内容创作和营销相关的工作成为自由职业者市场中增长最快的领域。与今年第二季度相比，第三季度的复制打字工作增长了28.7%，微软Word项目增长了24.7%，搜索引擎营销增长了24.1%，文案写作增长了23.8%，幽灵写手工作增长了23.1%。

Freelancer.com的数据表明，尽管AI不断发展，但人工创造力的需求依然强烈。报告指出，雇主再次寻找自由职业者支持创意写作和内容创作项目，分别增长了22.4%和19.4%。平台上对写作技能的需求激增，意味着在2023年第三季度，多达1万多个额外的写作项目可供选择，这已经在上一个季度表现出了增长趋势。

Freelancer.com的CEO Matt Barrie表示，自由职业者迅速利用AI工具提高了生产力，小企业也认识到AI在各种应用中的潜力，并转向自由职业者来实现这些任务。他表示:“工具的采用几乎是立竿见影的，你可以在各处看到这一点。我认为生产力的提升是巨大的。”

尽管AI工具的广泛应用和融入工作流程，但写手职位在Freelancer.com上依然蓬勃发展。这表明，虽然小企业主可能了解AI可以完成的工作，但他们也意识到自己没有足够的时间亲自完成，于是寻求他人的协助来完成这些任务。

随着技术的不断进步，写作行业将继续演变，但人工创造力在内容创作中的不可替代性将保持强劲需求。这一趋势表明，尽管AI工具的普及，写手依然在市场中扮演着重要的角色。

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