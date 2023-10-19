谷歌增强 Android 系统的恶意软件防御能力 以应对利用人工智能等方法绕过检测行为

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息:Google Play 商店可能并不适合阻止 Android 恶意软件，但其比未经过滤的互联网安全得多。谷歌围墙花园之外的世界根本没有规则，并且提供了无数可用于侧载的可疑应用程序。

为了帮助应对侧载恶意软件的激增，Google 宣布他们正在升级 Android 的 Play Protect 恶意软件保护系统，以帮助发现那些改变可识别特征以避免检测的恶意应用。

Google 在博客文章中写道：「这一改进将有助于更好地保护用户免受恶意多态应用的侵害，这些应用利用人工智能等各种方法进行改变以避免被检测到。」

此次更新是为了应对所谓的「多态恶意软件」的增长，这种恶意软件对于 Google 现有的系统来说更难以检测。因此，除了对新安装的应用进行现有扫描智能的检查和使用设备上的机器学习等技术之外，Play Protect 在安装未经扫描的应用时还会建议进行实时应用程序扫描。在进行代码级评估后，Google 将通知用户告知应用程序是否安全或潜在有害。

据 Google 称，配备 Google Play 服务的每台 Android 设备都可以使用 Google Play Protect（尽管并非全球 30 亿多台 Android 设备都配备了该服务），目前每天扫描 1250 亿个应用程序，以防止恶意软件和其他不受欢迎的软件的传播。它会在您下载应用程序之前扫描它们，并在设备上每天进行扫描，以尝试检测恶意软件，无论它是从 Google Play 还是其他地方下载的。

尽管有这些保护措施，研究人员仍在对 Android 恶意软件的发现发出警报。BleepingComputer 最近报道了几起黑客攻击活动，这些活动通常以伪装成 YouTube 或 Chrome 等合法应用程序的恶意软件进行，用户更有可能授予其广泛的系统权限。

Google 的博客文章指出，恶意应用下载链接通常通过诸如消息应用程序之类的「临时来源」共享。

Google 表示，这一新的扫描功能已经开始在「部分国家/地区推出，从印度开始」推出，并将在未来几个月内在所有地区提供。

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