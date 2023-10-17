淘宝直播双11官方玩法公布 百亿流量、多重政策扶持

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:双十一大促即将开启，淘宝直播发布了一系列利好政策信号，多重玩法加持。

在活动时间方面，淘宝直播双十一活动将于2023年10月12日启动，共分为5个阶段，其中:

多元玩法方面，淘宝直播推出了各种创新工具，以增加互动和提高用户体验。除了传统的跨店满减政策外，还有定金红包雨、商家排位赛、达人买返红包、闪赠闪降等多种工具，为商家提供更多吸引消费者的互动方式。此外，淘宝直播还引入了三大营销IP，包括【直播上点新】、【直播爆爆日】、【直播宠粉日】，全周期覆盖，助力不同时段的活动氛围。

政策方面，双11期间，淘宝直播平台通过【商家超级播】、【达人新联播计划】、【生态新星入淘计划】等扶持政策，提供现金、流量、站外投放等激励。

【商家超级播】政策针对商家和品牌，以拉动大促成交为核心，为商家提供更多支持。今年的政策还首次针对百万成长商家提供了定向扶持，以帮助他们快速成长。

对于达人主播，今年的双11引入了“新联播计划”，这是一站式解决方案，旨在联合主播全网营销、淘内商业化投放和全链路直播爆发。该计划在10月18日至11月11日期间开展，提供两种合作方式。第一种是双11全周期激励方案，开放84位达人主播席位，分为10个档位，达人主播可以获得高达1000万的营销红包激励。第二种是双11大场冲刺流量券激励方案，开放110位达人主播席位，分为5个档位，达人主播可以获得最高50万流量劵奖励。这些政策旨在提高流量粘性和忠诚度，提升销量，以共同承接双11带来的流量红利。

此外，淘宝直播还欢迎新主播加入其生态系统，并为他们提供支持。他们推出了“新星入淘计划”，分为试播期和挑战期两个阶段玩法，旨在帮助新主播在双11期间稳健落地。这些政策鼓励更多的新主播加入淘宝直播，注入新鲜的活力，助力平台生态扩展。

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