“俄版 ChatGPT”YandexGPT 2 参加俄罗斯大学统考，单科成绩接近平均分

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:据今日俄罗斯和RGRU等媒体的报道，俄罗斯的聊天机器人YandexGPT2已成功参加了俄罗斯国家统一考试，并在文学科目中取得了令人瞩目的成绩。YandexGPT2的加权分数为55分，接近2022年俄罗斯考生的平均成绩（63分），远高于当地大学的最低合格要求(40分)。这一成就引起了广泛的关注。

Yandex团队在开发YandexGPT2时特别注重了确保机器人没有获取统考答案的内容，以保证其能够像普通学生一样回答和解决问题。他们选择文学科目来测试YandexGPT2的知识面、写作风格和创造力等方面。这意味着YandexGPT2不仅可以回答问题，还可以进行文学作品分析和创作作文等任务。

尽管YandexGPT2的表现引人瞩目，俄罗斯的教育监督机构并不认为它是危险的，因为普通学生在考试期间不能使用任何AI帮助，且严禁使用电子设备。这意味着YandexGPT2是独立完成考试的。

此前，Yandex的搜索和广告技术部门主管Dmitry Masyuk表示，YandexGPT在生成俄语内容时的表现已经能够超越ChatGPT3.5版本，在许多情况下甚至提供了比ChatGPT4.0更好的回答。他还表示YandexGPT与其美国竞争对手的竞争只是时间问题。

总之，YandexGPT2的成功参加俄罗斯国家统一考试文学科目并取得出色的成绩引起了广泛的兴趣。这一成就展示了人工智能在教育领域的潜力，同时也引发了对AI在教育和考试中的应用的讨论。 YandexGPT2的表现表明，人工智能在回答问题和创造性任务方面具有巨大的潜力。

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