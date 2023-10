srf-attention：一个提高深度学习模型训练效率的注意力机制

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:注意力很有用,但计算成本很高。然而,一旦训练完成,通过一些微调计算,您可以减少 SRF 注意力并消除对序列长度的依赖,从而大大加快速度。

srf-attention是一个PyTorch模块,用于替代传统的注意力机制,提供更高效的模型训练和推理。它的核心功能包括安装和使用简便、示例代码提供、适用于各种应用领域。这个模块有望为深度学习社区提供更高效的工具,帮助研究人员和开发者改进其模型的性能和效率。

项目地址:https://github.com/notarussianteenager/srf-attention

核心功能

这个项目的核心功能是提供了一个PyTorch模块,你可以将其嵌入到你的深度学习模型中,以替代传统的注意力机制。它的主要优势在于能够显著减少计算和内存开销,提高模型的效率。这对于需要进行大规模训练的自然语言处理任务尤为重要。

安装和使用

通过简单的pip命令,你可以轻松地安装这个注意力模块。然后,你可以在你的PyTorch模型中导入它,并将其应用于你的训练和推理过程。它还提供了一些参数和选项,以满足不同任务的需求,包括内存控制等。

pip install git+https://github.com/notarussianteenager/srf-attention

import torch

from srf_attention import Attention

device = 'cpu'

B, H, L, D = (1,8,1024,128)

q, k, v = [torch.randn(B, H, L, D) for _ in range(3)]

# CHUNK_SIZE controls the memory consumption of the attention computation

CHUNK_SIZE=256

# Simplex Random Feature (SRF) Attention module

# All intermediate computations done in FP32, but cached values are FP16.

# Recomputes the attention matrix in the backward pass instead of storing it:

attn = Attention(d=D, n_features=D, causal=True, device=device)

# Use1instance for each layer,

# and disable auto-redraw of random features prior to beginning training:

attn.redraw_on_call_(False)

# During fine-tuning, replace your softmax attention function with this:

o = attn(q, k, v, mode='train', attn_fn='torch', chunk_size=CHUNK_SIZE)

# On each training step, call redraw_() FIRST to resample the random features:

attn.redraw_()

# That's it! Now just fine-tune.