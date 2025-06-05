Reddit 起诉 Anthropic，称其未支付AI训练数据费用

“我们不会容忍像 Anthropic 这样以盈利为目的的公司，利用 Reddit 内容牟利数十亿美元，却不给予 Reddit 用户任何回报或尊重他们的隐私。”Reddit方面如是表态……

Reddit 于本周三在加州北区法院提起诉讼，指控 AI 初创公司 Anthropic 在未签署正式授权协议的情况下，擅自使用 Reddit 网站的数据训练 AI 模型。Reddit 在诉状中称，Anthropic 擅自将该平台的数据用于商业目的是违法行为，并指控其违反了 Reddit 的用户协议。

此次诉讼标志着 Reddit 成为头个因训练数据问题而对 AI 模型提供商提起法律诉讼的大型科技公司，此前已有多家出版机构因类似原因起诉科技公司。例如，《纽约时报》已起诉 OpenAI 和微软，指控其在未经授权或支付费用的情况下，使用其新闻文章进行 AI 训练。与此同时，莎拉·西尔弗曼（Sarah Silverman）等图书作者也起诉了 Meta，指其擅自将其著作用于训练模型。音乐出版商和艺术家同样对 AI 音频、视频与图像生成公司提出了类似指控，认为其滥用了原创内容。

Reddit 首席法务官 Ben Lee 表示：“我们不会容忍像 Anthropic 这样以盈利为目的的公司，利用 Reddit 内容牟利数十亿美元，却不给予 Reddit 用户任何回报或尊重他们的隐私。”

值得注意的是，Reddit 已与包括 OpenAI 和谷歌在内的其他 AI 模型公司达成了数据授权协议，允许这些公司使用 Reddit 数据训练模型，并在其 AI 聊天机器人中引用 Reddit 帖子。Reddit 在文件中指出，它对 OpenAI 和谷歌施加了特定条款，以保护用户利益与隐私。

OpenAI 首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）持有 Reddit 8.7% 的股份，是该公司第三大股东，并曾是 Reddit 董事会成员。

Reddit 在诉讼中表示，其曾主动联系 Anthropic，明确指出后者无权抓取或使用 Reddit 内容。但 Reddit 指称，Anthropic “拒绝沟通”。

Anthropic 发言人 Danielle Ghighlieri 在邮件声明中表示：“我们不同意 Reddit 的指控，并将积极应对诉讼。”

Reddit 在诉状中还称，Anthropic 的抓取机器人无视其 robots.txt 文件的限制（该文件用于告知自动系统不要抓取网站内容）。Reddit 指控称，在 Anthropic 于 2024 年声称已阻止其机器人抓取 Reddit 之后，其机器人仍抓取了超过 10 万次。

Reddit 正要求 Anthropic 支付赔偿金，并返还其因抓取 Reddit 内容而获得的非法收益。此外，Reddit 还请求法院下达禁令，禁止 Anthropic 继续使用其平台内容。

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