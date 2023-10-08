强化学习之父萨顿入局AGI创业 放话不依赖大模型

要点: 1、卡马克与强化学习之父萨顿联手创办 AI 创业公司 Keen Technologies，旨在2030年向公众展示通用人工智能的可行性。 2、他们的目标是不依赖大模型，追求实时的在线学习，并相信 AGI 的源代码可以由一个人编写，只需几万行。 3、卡马克和萨顿认为当前 AGI 发展受限于依赖大数据和大算力，他们计划采用模块化和分布式的架构，并注重持续的在线学习，而不是预训练后停止更新参数。

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:传奇程序员卡马克和强化学习之父萨顿联手创办了 AI 创业公司 Keen Technologies，他们的目标是在2030年向公众展示通用人工智能的可行性。与主流方法不同，他们不依赖大模型，而是追求实时的在线学习。他们相信，最终的 AGI 源代码可以由一个人编写，只需几万行。

目前，Keen Technologies 的团队规模虽小，但他们相信当前的 AI 领域正处在杠杆效应最大的特殊时刻，小团队也有机会做出大贡献。

卡马克和萨顿认为，当前的 AGI 发展受限于过多依赖大数据和大算力，忽视了创新。因此，他们计划采用模块化和分布式的架构，不依赖巨大的集中模型。他们追求持续的在线学习，而不是现在的预训练后停止更新参数的方式。卡马克表示，只有当一个系统能以30hz 的频率运行时，他才会使用它。

他们认为，实现 AGI 所需的数据量和算力需求可能没有想象中那么大。他们相信，如果算法正确，就不需要使用整个互联网的数据让 AGI 进行学习。卡马克和萨顿的合作计划被称为 "阿尔伯塔计划"，提出了一个统一的智能体框架，并制定了一个分为12步的路线图。最后一步是智能增强，即一个智能体利用所学到的知识来增强另一个智能体的行动、感知和认知。

卡马克和萨顿的合作引起了人们的关注和期待。尽管他们的团队规模相对较小，但他们相信当前的 AI 领域正处在一个特殊时刻，小团队也有机会做出大贡献。他们的目标是在2030年向公众展示可行的通用人工智能，并推动 AGI 的发展走向新的方向。

他们的合作计划将不依赖大模型，追求实时的在线学习，并致力于构建一个模块化和分布式的 AGI 架构。他们相信，最终的 AGI 源代码可以由一个人编写，只需几万行。卡马克和萨顿的合作将引领 AI 领域的发展，为实现人工智能的全面进化提供新的思路和方向。

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