王小川成立上海百川智能公司

如今，生成式人工智能的格局正处于快速发展的状态，不仅与OpenAI、Meta和Google在基础模型上直接竞争在他们一些最优秀的内部人才离开去推出产品的同时他们自己的一代人工智能初创公司。DavidHa和LlionJones是两位著名的前谷歌研究人员上周四宣布，他们已经启动了一个研究总部位于东京的新人工智能公司——SakanaAI。作者的新创企业已经吸引了来自风投机构的数百万美元的投资，其中包括运行AI聊天机器人初创企业Character.AI的NoamShazeer和创立大型语言模型初创企业Cohere的AidanGomez。