王小川成立上海百川智能公司

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:据爱企查App显示，近日，上海百川智能技术有限公司成立，注册资本500万元人民币，法定代表人、执行董事为王小川，公司经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能通用应用系统等。
股东信息显示，该公司由王小川、茹立云分别持股99%、1%。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:据爱企查App显示，近日，上海百川智能技术有限公司成立，注册资本500万元人民币，法定代表人、执行董事为王小川，公司经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能通用应用系统等。
股东信息显示，该公司由王小川、茹立云分别持股99%、1%。
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8月31日，百川智能宣布率先通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，今日起面向全社会开放服务。广大用户可以登录www.baichuan-ai.com，感受百川大模型在知识问答、文本创作等领域带来的全新体验。北京5支大模型产品为百度的文心一言、抖音的云雀、百川智能的百川大模型、清华系AI公司智谱华章旗下的质谱清言以及中科院的紫东太初。
在今日举办的2023腾讯全球数字生态大会上，百川智能联合创始人、总裁洪涛透露，百川智能的大模型API将于9月20日上线，届时客户可以直接申请调用。百川智能在9月6日举行的大模型发布会上正式开源了Baichuan2-7B、Baichuan2-13B、Baichuan2-13B-Chat以及其4bit量化版本，并且免费可商用。百川智能表示，将继续在开源大模型领域深耕，并与更多合作伙伴共同推动中国大模型生态的发展。
百川智能发布了两款开源大模型Baichuan2-7B和Baichuan2-13B，参数分别为70亿和130亿，能力全面超越了Meta研发的Llama2-13B模型。百川智能还发布了Baichuan2-13B-Chat与其4bit量化版本，并且均为免费可商用。百川智能计划在今年第四季度发布千亿参数模型，并预计明年一季度左右推出“超级应用”。
凤凰网科技讯8月31日，百川智能今日宣布已率先通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，今日起面向全社会开放服务。用户可以登录www.baichuan-ai.com，感受百川大模型在知识问答、文本创作等领域带来的全新体验。再次证明百川智能在中文大模型领域的领先地位。
8月19日，很突然，移动云来了个大动作全国规模最大!算力并网行动开启↓↓↓这次行动称为:全国“百川”算力并网行动移动干这件事目的很明确，就是要整个大活全国算力并网，海纳百川让算力能像自来水一样，打开水龙头，就能流进千家万户用户一点接入，即取即用这个“算龙头”，能输出四大类算力通用算力丨超算算力丨智能算力丨量子算力好比:纯净水、自来水、热水�
如今，生成式人工智能的格局正处于快速发展的状态，不仅与OpenAI、Meta和Google在基础模型上直接竞争在他们一些最优秀的内部人才离开去推出产品的同时他们自己的一代人工智能初创公司。DavidHa和LlionJones是两位著名的前谷歌研究人员上周四宣布，他们已经启动了一个研究总部位于东京的新人工智能公司——SakanaAI。作者的新创企业已经吸引了来自风投机构的数百万美元的投资，其中包括运行AI聊天机器人初创企业Character.AI的NoamShazeer和创立大型语言模型初创企业Cohere的AidanGomez。
根据企查查APP的数据，北京平头哥信息技术有限公司近期成立了，注册资本为500万元，主要从事:集成电路设计;集成电路销售;半导体分立器件销售;电力电子元器件销售等业务。企查查股权穿透显示，该公司是阿里巴巴有限公司的间接全资子公司。平头哥目前已经推出了玄铁处理器IP、倚天710、含光800等产品，主要应用于自然语言处理、人机自然交互、量子计算、机器学习等领域。
近日，销售易与上海贵酒股份有限公司(上交所股票代码600696，以下简称为“上海贵酒”)达成战略合作，作为中国CRM领导品牌，销售易将凭借 12 年的行业沉淀与过硬的一体化产品能力，助力上海贵酒从客户信息管理、渠道管理、业务流程管理等关键场景出发，打造线上线下营销闭环，塑造白酒营销流程的标准化、品质化和智能化。定位“年轻、时尚、创新、国际化”，上海贵�
企查查APP显示，近日，北京零一万物信息技术有限公司成立，法定代表人为李开复，注册资本1亿元人民币，经营范围包含:人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能硬件销售等。零一万物是李开复带队孵化的AI2.0公司，总部注册于北京，集中在大模型技术、人工智能算法、自然语言处理、系统架构、算力架构、数据安全、产品研发等领域。零一万物会坚定自研大模型的技术路线，未来也计划推出开源的模型版本。
2023年8月29日至31日，上海国际智能家居展览会于上海新国际博览中心成功举办。本次展会的开办意义影响重大，积极响应国家政策，集中力量推动全屋智能家居发展，顺应人工智能时代的潮流趋势，把用户的综合体验感放在产品研发的首要位置上，是智能家居行业的重要发展方向。四、坚守发展之本，共赴智慧家居万亿蓝海时代放眼未来，全屋智能家居产业蕴含巨大的市场空间，智慧家居将正式进入智能家居万亿蓝海时代的高速发展期，爱感全屋智能家居，积极引领人工智能时代的潮流趋势，满足新兴消费群体对品质、体验、设计、服务等深层次需求，爱感全屋智能家居将与时代一起腾飞！
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。