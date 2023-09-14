Floneum开源：适用于 LLM 工作流程的图形编辑器！

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:floneum是一个面向本地AI和社区插件的图形化工作流编辑器。它提供了一个简单易用的图形界面，无需编程知识就可以组合和运行各种插件与本地AI模型。它针对的是对新闻提要摘要或情感分析等语言处理任务感兴趣的非开发人员。它没有系统依赖性，即使您没有编程背景，也可以轻松安装。它可以让您使用从网站和新闻源等不同来源获取的信息来创建更加结构化的提示链。

项目地址:https://github.com/floneum/floneum

floneum的优势在于完全运行在本地，不需要任何外部依赖，就可以在本地高效运行大型语言模型，并且不用担心隐私问题。

floneum支持多语言开发的插件系统，开发者可以为特定的用例编写插件，与语言模型组合使用，提升性能和效果。所有插件都运行在隔离环境中，使用时不需要信任第三方插件。插件只能通过安全的方式与环境交互。

此外，floneum提供了控制文本生成的功能，插件可以强制语言模型输出特定格式的数据，比如合法的json。这对插件与语言模型之间的交互非常有用。总的来说，floneum是一个非常有前景的本地AI工作流编辑器，它简化了AI的使用流程，并增强了隐私保护和安全性。

核心功能:

- 图形化工作流界面，无需编程

- 支持本地运行大型语言模型

- 插件系统，可定制模型的行为

- 多语言插件支持

- 控制文本生成，输出特定格式

（举报）