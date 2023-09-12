B站UP主用1300条B站热门标题训练AI 自制“赛博主编”

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:近日，B站UP主“差评君”发布了一条名为“我们用1300条B站热门视频，做了一个能读懂B站的取标题机器人”的视频。视频中，他通过训练生成了一个能自动生成标题的AI“赛博主编”，该AI能够根据过往的热门视频内容和观众口味生成符合B站观众口味的标题。

据了解，为了解决取标题的难题，“差评君”选择了使用B站过往的热门视频作为语料，经过人工数据处理和清洗后，将其投喂给千帆大模型平台进行训练。经过训练后的AI能够生成符合B站观众口味的标题。这一应用引起了广泛关注，截至目前，该视频播放量达72.4万，获赞2.1万。

类似这样的“专用AI”正成为不少玩家和开发者青睐的应用。然而，对于普通玩家来说，“如何获得训练AI的数据”是整个过程最大的难点。往往项目中需要的数据无法直接喂给AI，需要大量的预处理工作，会花费很多功夫。而“差评君”在视频中提到，1300条的样本量还是比较少，只是略微超过了标注数据的参考阈值。

但随着大模型预置的数据集越来越丰富，训练AI的门槛将会越来越低。相信未来，还有更多网友训练出不同玩法的AI应用。这种技术的出现将极大地方便了人们的生活和工作，同时也为AI技术的发展提供了新的可能性。

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