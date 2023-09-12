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sdxl-emoji：一个生成emoji风格图片的AI绘画模型

2023-09-12 09:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:sdxl-emoji是一个基于Stable Diffusion框架进行fine-tune的对抗生成模型，能够通过自然语言描述即时生成Apple风格的表情emoji图像。这个模型的独特之处在于，用户仅需输入“A TOK emoji of [描述]”作为提示词，就可以创造出富有个性和趣味的表情包。

模型训练的数据来源是Apple的官方表情库，因此生成的emoji具有明显的Apple图形风格。但同时，提示词又赋予了图像强大的生成可控性。用户可以在提示词中自由描绘想要的面部表情、肢体动作等，模型会据此合成出新的表情符号。

image.png

https://replicate.com/fofr/sdxl-emoji

相比预设表情库的应用，sdxl-emoji更像是一个表情即时创作工具。它消除了图片搜集和模板制作的门槛，用户无需具备绘画或图片处理技能，就可以通过语言描述实现表情包的即时个性化生成。这种交互体验非常直观有趣，可以充分调动用户的想象力。同时，模型提供了类似Stable Diffusion的各项生成参数调节功能，允许用户精确控制图片质量、风格等方面的效果。

目前，sdxl-emoji已在Replicate平台上部署为可试用和调用的AI模型服务。用户可以通过Web页面自由试玩，感受其强大的表情生成能力;也可以选择调用其API，在自己的应用和服务中集成该模型，实现各种创意应用场景的拓展。

相比训练一个全新的生成模型，直接应用sdxl-emoji可以极大降低技术门槛，使普通用户也能轻松获得生成表情包的能力。总体来说，这一模型为人们提供了一个富有创意、趣味和交互性的人工智能体验，值得推荐。

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    天玑9200+

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    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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