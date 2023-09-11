免费版妙鸭？智能写真生成插件EasyPhoto：5张照片即可训练模型

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:随着Stable Diffusion模型的普及，各种基于该模型的创意应用也层出不穷。近日，FaceChain开发团队推出了一款名为EasyPhoto的Stable Diffusion插件，实现了快速智能写真生成的功能。

项目地址:https://github.com/aigc-apps/sd-webui-EasyPhoto

该插件集成了人像增强网络Lora的训练和调优功能，用户只需上传少量自拍照片，即可进行模型微调，使图像生成质量更加逼真。与自行训练Lora相比，这种一站式解决方案极大降低了用户门槛。

EasyPhoto的主要功能:

1. 支持上传5至20张用户肖像进行模型训练，生成用户的数字化替身;

2. 提供预设模板或自定义模板，结合训练得到的数字化替身进行头像生成;

3. 支持单人及多人头像的生成;

4. 提供较为人性化的操作界面，训练及生成过程一目了然。

在使用体验中，上传5张不同角度的自拍照后，进行短时间的在线训练，便可以生成与真人照片媲美的效果。这为个人制作写真提供了全新的可能，相较聘请摄影师拍摄的高成本，这无疑是一个划算又好玩的选择。

总体来说，EasyPhoto作为Stable Diffusion在人像增强方面的创新探索，为普通用户提供了便捷的人像生成方案，值得推荐。随着后续的进一步优化，这类智能写真生成工具必将给创意内容生产带来更多可能性。

使用方法:

1、插件安装方法:打开SD后，进入“扩展”-“从网址安装”，输入项目链接，点击安装后，等待片刻。

2、点击顶部的“EasyPhoto”进入插件，上传5~20张照片，然后点击“start training”开始训练，首次训练会下载模型，并且插件会提示输入ID。

3、之后会在“outputs\easyphoto-user-id-infos\你输入的ID\user_weights”里，看到训练完成的Lora模型，后续就按普通Lora模型使用的方法即可快速体验。

注意:上传的照片最好是半身照，请勿戴眼镜（少数几张图片中的人物戴眼镜也无妨）。

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