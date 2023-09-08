AI视野：百度千帆大模型适配Falcon-180B；OpenAI将举行首届开发者大会；微软测试新版画图工具

>>>>>>大模型动态<<<<<<

蚂蚁发布金融大模型 针对金融产业深度定制

蚂蚁集团在外滩大会上发布了自主研发的金融大模型，该模型在语言理解、生成、专业知识等多个维度取得显著进步，已经在蚂蚁旗下的财富、保险等平台内测，同时发布了基于该模型的智能金融助理“支小宝2.0”和业务助手“支小助”两款产品。

要点: 1、蚂蚁集团发布自主研发的金融大模型，该模型达到万级卡规模，在多个金融专属任务上表现优异。 2、金融大模型已经在蚂蚁集团的财富、保险等平台上全面内测。 3、发布了基于该模型的智能金融助理“支小宝2.0”和业务助手“支小助”两款产品。

百度智能云千帆大模型平台适配开源大模型Falcon-180B

百度智能云千帆大模型平台宣布率先适配开源大模型Falcon-180B，提供全流程工具链和开发环境，帮助企业和开发者体验应用这一最新大模型能力。

要点: 1、百度智能云千帆大模型平台适配开源大模型Falcon-180B 2、提供全流程工具链和开发环境 3、方便企业和开发者体验和应用Falcon-180B

喜马拉雅推出白酒SIVA营销模型

喜马拉雅推出白酒SIVA营销模型，通过内容生态和人群运营策略满足不同白酒品牌的营销需求，覆盖消费决策链路的各个阶段。

要点: 1. 喜马拉雅白酒SIVA营销模型具有品牌故事定制、声音广告、播客内容合作等10余种营销工具。 2. 模型通过消费者画像和行为数据洞察用户需求，帮助白酒品牌进行差异化定位。 3. SIVA模型策略覆盖消费决策链路的多个阶段，提升品牌全链路经营效能。

百川智能大模型API将于9月20日上线

百川智能宣布其大模型API将于9月20日正式上线，用户可以直接申请调用。此前，百川智能在9月6日举行的大模型发布会上正式开源了 Baichuan2-7B、Baichuan2-13B、Baichuan2-13B-Chat 以及其4bit 量化版本，并且免费可商用。

Baichuan2下载地址:https://github.com/baichuan-inc/Baichuan2

要点: 1. 百川智能大模型API将于9月20日上线。 2. 用户可以直接申请调用百川智能大模型API。 3. 百川智能此前已经开源了多个通用大语言模型，包括Baichuan2-7B、Baichuan2-13B等。

>>>>>>AI应用<<<<<<

微软测试新版画图工具，增加一键去除背景AI功能

微软正在测试新版画图工具，该工具允许用户一键去除图像背景。新功能已推出给Windows Insiders，Canary和Dev Channels可体验。这一改进将使画图工具更加实用，减少了用户使用第三方应用的需要。

要点: 1. 微软正在测试新版画图工具，该工具允许用户一键去除图像背景。 2. 新功能已推出给Windows Insiders，Canary和Dev Channels可体验。 3. 这一改进将使画图工具更加实用，减少了用户使用第三方应用的需要。

eBay推出AI生成工具，卖家上传图片即可生成产品列表

eBay推出AI生成工具，卖家上传产品图片后，该工具可自动生成产品标题、描述和分类信息，旨在简化卖家的销售流程，尤其对新手卖家更为友好，但也存在生成文本质量参差不齐的问题。

要点: 1. eBay的新AI工具可以通过卖家上传的产品图片自动生成标题、描述等信息。 2. 该工具简化了销售流程，对新手卖家更为友好。 3. 生成的文字质量并不统一，部分卖家对此提出不满。

AI文档阅读神器司马阅 通过聊天方式帮你精准获取关键信息

司马阅是一款基于 AI 技术的智能文档助手，可以上传 PDF、Word 等多种格式文档，通过语音或文字与文档进行交互，快速定位关键信息。

体验地址:https://smartread.cc/

要点: 1.通过深度学习技术，司马阅可以提取关键句子、重点内容，自动生成文档摘要，大幅提升工作学习效率。 2.用户可以用语音或文字提问，快速获取要点。 3.该工具广泛应用于合同审阅、论文阅读、报告撰写等场景，助力专业人士事半功倍。

>>>>>>>聚焦开发者<<<<<<

重磅!新语言Mojo开放下载，运行速度超Python6.8万倍

新语言Mojo开放编译器和IDE下载，语法类Python但运行速度可达Python的6.8万倍，这在开发社区引起了轰动。

要点: 1. Mojo通过类型注释、向量化、多核并行等手段大幅提升运行速度。 2. Mojo兼容Python生态，可与Numpy、Pandas等库无缝交互，受到AI开发者关注。 3. Mojo的创始人是LLVM和Swift语言的创造者，他认为Mojo不是来取代Python，而是给Python开发者带来超强性能。

清华提出4比特优化器 显著减少LLaMA微调的显存需求

针对优化器状态的量化方法，将优化器状态的数值精度降低至4比特，在多个微调任务中实现接近全精度优化器的性能，可将LLaMA微调的显存需求减少超过50%。

要点: 1、针对优化器状态的量化方法，将优化器状态的数值精度降低至4比特 2、提出了针对一阶矩和二阶矩的量化策略，处理了零点问题等难点 3、在多个微调任务中达到全精度优化器的性能，同时可将LLaMA微调的显存需求减少超过50%

YaRN:可高效扩展现有大模型的上下文窗口长度

YaRN是一种计算高效的方法，可以扩展基于transformer的语言模型的上下文窗口，与以前的方法相比，它需要10倍更少的token和2.5倍更少的训练步骤。

项目地址:https://github.com/jquesnelle/yarn

要点: 1、YaRN利用了旋转位置嵌入（RoPE）来增强模型处理顺序数据和获取位置信息的能力，同时通过压缩变压器来扩展上下文窗口。 2、YaRN只需要400个训练步骤就能成功实现语言模型的上下文窗口扩展，相比之前的方法降低了10倍的训练样本量和2.5倍的训练步骤。 3、YaRN改进了所有现有的RoPE插值方法，以无缺点和最小的实施努力替换了PI，微调后的模型在多个基准上保持了原有的能力。

Doppelgangers:通过学习算法区分相似结构的图像

Doppelgangers是一个通过学习算法区分视觉高度相似但物理上不同3D表面图像的方法。

论文地址:https://doppelgangers-3d.github.io/

要点: 1. 构建包含大量正负样本的图像区分数据集Doppelgangers。 2. 设计网络架构，以局部特征和匹配分布作为输入判断是否为同一3D表面。 3. 可集成到3D重建流程中，过滤错误匹配提高重建质量。

>>>>>>>AI新鲜事<<<<<<

OpenAI将于11月6日举办首届开发者大会，将展示最新技术和想法

OpenAI将于11月6日在旧金山举办首届开发者大会OpenAIDevDay。会上将预览新工具并交流想法，具体内容待公布。此举旨在向开发者展示最新成果，也是OpenAI的一个营销机会。

要点: OpenAI将于11月6日举办首届开发者大会，将预览新工具和交流想法。 开发者大会上，OpenAI团队将主持主题演讲和小组讨论。 此举对OpenAI来说是一个营销机会，以推动其商业成功。

微软宣布为商业客户提供新的 Copilot 版权承诺:将承担潜在法律风险

微软公司宣布，如果商业客户因使用其人工智能产品Copilot生成的内容遭侵权诉讼，微软将承担法律责任。微软表示，只要客户使用了Copilot中的内置防护措施，公司将承担第三方的任何潜在诉讼风险。

要点: 1. 微软承诺承担Copilot商业用户的潜在法律风险。 2. 条件是商业用户要使用Copilot内置的防护措施。 3. 微软此举是应对版权持有人对AI生成内容的担忧。

用人伪装AI?热门AI初创公司Kaedim虚假宣传其3D模型生成技术

据404Media报道，AI初创公司Kaedim虚假宣传其3D图像生成技术，声称可自动从2D图生成3D模型，但实际上公司雇佣艺术家直接绘制高质量3D图像，没有使用AI。

要点: 1. Kaedim声称其技术可以自动从2D图像生成高质量3D模型，其创始人因此入选了福布斯30位30岁以下精英的榜单。 2. 但实际上，Kaedim的AI生成的3D图像质量很差，有时只是不成形的一堆线条。 3. 根据两名知情人透露，Kaedim有时直接让艺术家完全从零开始绘制高质量3D图像，而没有使用任何AI技术。

ChatGPT Plus强劲对手来了!Anthropic推付费订阅计划 Claude Pro

谷歌支持的由前 OpenAI 员工共同创立的 Anthropic 人工智能初创公司Anthropic推出Claude Pro高级订阅计划，提供更多使用量，与ChatGPT Plus展开竞争。

要点: 1、Anthropic推出Claude Pro订阅计划，每月20美元，提供Claude2使用量的5倍。 2、Claude Pro定价与ChatGPT Plus相同，两者是竞争对手。 3、Anthropic表示Claude Pro每8小时可发送超过100条消息，ChatGPT Plus每3小时只能发送50条。

时代周刊首发全球百大AI人物:马斯克、黄仁勋、李彦宏等入选

《时代周刊》公布首届全球百大AI人物名单，包括李彦宏在内的AI行业领军人物入选。特斯拉CEO埃隆马斯克、英伟达创始人兼CEO黄仁勋以及Open AI CEO萨姆奥特曼等均榜上有名。

要点: 1. 《时代周刊》首次评选全球百大AI人物，李彦宏是中国唯一上榜的企业家。 2. 名单还包括马斯克、黄仁勋、萨姆奥特曼等国际知名AI人士。 3. 中科院曾毅、斯坦福李飞飞等思想者被评为AI行业的思想者。

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