ChatGPT网站流量连续第三个月下降

文章概要: - OpenAI的ChatGPT在2023年8月份经历了连续第三个月的网站流量下降。 - 指标显示流量下降趋势可能正在趋于稳定。 - 学校新学年的开始预计将对ChatGPT的网站流量和使用产生积极影响。

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:OpenAI的ChatGPT无疑是一款备受好评的人工智能聊天机器人，报告显示其网站流量在2023年8月份连续第三个月下降。这一下降趋势表明了一些挑战，但也暗示着可能慢慢趋于稳定。

根据Sameweb分析公司的报告，ChatGPT网站的全球流量在8月份下降了3.2%，移动端和PC短的总访问量为14.3亿次。这一下降趋势在前两个月也有所体现，每个月流量减少约10%。

更令人担忧的是，自3月以来，访问者在网站上停留的平均时间一直在稳步减少，从每次访问平均8.7分钟下降到8月份的7分钟。

然而，在8月份，ChatGPT的网站全球独立访问者数量略有增加，从1.8亿用户上升到1.805亿用户。

对于ChatGPT来说，一个积极的迹象是，新学年九月份学校开学将有望对其网站流量和使用产生积极影响。一些教育机构已经开始采用ChatGPT作为工具，这也反映在8月份美国ChatGPT流量略有上升，与美国学校的复课相符。

Similarweb的David F. Carr称，“寻求家庭作业帮助的学生似乎是故事的一部分:夏季网站的年轻用户比例下降，现在正在开始反弹。”

除了网站流量下降，OpenAI还在5月份推出了ChatGPT应用程序，可在iOS平台上使用，这可能会将一部分流量从其网站上分流。虽然ChatGPT提供免费使用，但也提供了每月20美元的高级订阅选项。

值得一提的是，除了ChatGPT及其订阅收入外，OpenAI还通过向开发者和企业销售其人工智能模型的访问权限来创造收入。该公司已经建立了多个合作伙伴关系，包括微软超过100亿美元的重大投资，进一步促进了其财务增长。

尽管面临一些挑战，OpenAI仍在不断努力应对，以确保ChatGPT继续为用户提供高质量的人工智能体验。

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