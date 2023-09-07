中国科学院院士张人禾：科学智能已成人工智能重点发展方向

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:耗时3秒以内，拥有45亿参数的伏羲气象大模型，即可以预报未来15天的全球天气。这便是人工智能和科学研究结合之后带来的改变。

除了因OpenAI走红引发的人工智能在内容生产领域的爆火外，9月7日举行的2023INCLUSION·外滩大会上，中国科学院院士、复旦大学副校长张人禾表示，科学智能（AIforScience）已经成为当今科技届最热门的话题。

张人禾认为，科学智能已经成为人工智能的重点发展方向，推动跨学科的交叉研究，激发创新突破。加速科技创新与产业变革的深度融合，推动产业转型升级。“科学智能是推动科学研究范式变革、实现科技原始创新策源的利器，拥有引爆产业创新核爆点的巨大潜能。”

近年来，国外加速布局，科学智能发展进入快车道。美国出台政策构筑智能科学发展环境，2023年5月，美国能源部发布《面向科学、能源和安全的人工智能》报告指出AI将从底层推动科学、能源和安全的发展，并展开布局。

马斯克近期成立对标OpenAI的新公司xAI，旨在回答更深层次的科学问题，期望未来可以用AI去帮助人们去解决复杂的科学和数学问题并且“理解”宇宙。

而研究方面，斯坦福大学、麻省理工学院等知名学府，谷歌、Meta等科技企业纷纷入局开展体系化研究。科学智能的发展正在从部分机构的探索变成产学研各界的共识，从点状突破转变为系统布局，科学智能已经成为人工智能的重点发展方向。

国外方兴未艾的同时，“国内科学智能也在迅速发展，相继涌现出大量的科学领域大模型，但仍处在起步阶段。”张人禾表示，面对“AI时代”的来临，“单打独斗”已不适应大科学时代的科技创新，要进行“有组织科研”，最大的优势在于布局建设大平台。

张人禾透露，近年来，复旦大学在人工智能领域进行了颇有成效的探索。截止2023年6月17日，复旦大学申请的有效法律状态的发明专利共6973件，其中计算机科学技术领域2048件。此外，学校承担“人工智能前沿基础理论与关键技术”、“脑与类脑智能基础转化应用研究”两个市级重大专项攻关国际首个全脑计算平台。多个团队在顶刊、顶级会议发表人工智能领域代表性论文成果。