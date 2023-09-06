AI系统立功！以色列医生利用AI成功挽救一个患者生命

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:以色列加利利医疗中心最近成功利用创新的人工智能技术拯救了一名患者的生命。

这名50岁的患者是该市的居民，因为持续头痛而前来接受例行头部CT扫描，扫描完成后离开医院。通常情况下，扫描结果需要一到两周才能出来，但在这种情况下，一个AI程序的警报提前警告可能存在颅内出血的风险，促使医生紧急召回这名仍然在医院附近的患者。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

该患者接受了一项紧急手术，拯救了他的生命。这个AI程序名为Viz.ai，利用先进的FDA认证算法分析医学影像数据，如CT扫描，提供实时洞察和自动评估，以加速诊断和治疗过程。加利利医疗中心的丹·帕兹博士参与了该程序的开发，他赞扬了这个程序的救命能力，并表示:“如果没有它，患者可能会来得太迟。”

这一事件表明，人工智能技术在医疗领域的应用已经取得了显著的进展，不仅提高了诊断的准确性，还能够在紧急情况下拯救生命。对于患者来说，这意味着更快速、更可靠的医疗诊断和治疗，为他们提供了更大的希望。同时，这也强调了科技创新在医疗保健中的不可或缺性，为未来的医疗发展提供了令人兴奋的前景。

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