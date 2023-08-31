InnAIO：几分钟创建专业的AI视频 提供图像/语音克隆功能

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:使用 InnAIO，您可以在几分钟内创建专业的 AI 视频，并将文本转换为语音。该软件还支持多种语言和口音，并可以在短短10秒内克隆出5分钟的音频。

此外，InnAIO 还提供了强大的图像编辑器，使您能够快速创建令人惊叹的视频。该软件还拥有出色的人物增强功能，可美化您的面容。24/7不间断直播，吸引全球受众并减少人力和时间成本。

体验地址:https://www.innaio.com/

InnAIO 还提供了数百种 AI 头像，满足所有视频制作的要求。该软件具有永久使用权，无许可限制，并提供不同背景、群体和职业的多样化角色，具有自然的面部表情和身体姿势。

主要功能:

图像/语音克隆:支持多种语言和口音，只需几分钟就可以克隆语音和图像。

强大的编辑功能:简洁的界面提高工作流程效率，拥有专业的图像分割功能。

24小时不间断直播:支持多平台，无限合成和接管机会。

受版权保护的AI角色:数百个多样化的AI虚拟角色可供选择，拥有永久使用权限。

生成逼真角色:自然的面部表情和身体姿态。

本产品使用简单，能大幅提升视频内容制作效率，是新时代视频创作的优秀工具。

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