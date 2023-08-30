​Spring AI提供了与OpenAI和Azure OpenAI的集成

文章概要: 1. Spring AI项目为创建AI应用提供了与Spring常用概念的集成，目前支持Azure OpenAI和OpenAI作为后端。 2. Spring AI通过抽象层统一了与不同AI解决方案的交互，提供了提示、模板、链式调用等功能。 3. Spring AI可以轻松创建让Java应用使用AI的用例，如内容生成、代码生成、语义搜索等。

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:Spring AI项目在SpringOne会议上首次介绍，它利用了Spring的常用概念，允许通过集成Azure OpenAI和OpenAI等服务快速创建AI应用。

Spring AI提供了一个抽象层，在使用不同的AI客户端API时提供统一的交互方式，这个设计理念与Spring项目的模块化、扩展性和数据源集成理念一致。

Spring AI的一些关键特性包括:

1. 通过通用API与AI模型进行集成。使用提示（可选地利用类似Spring MVC视图的模板）与AI模型进行交互。支持链式调用AI模型，将复杂问题拆分成多步骤逐步解决。支持输出解析，例如将String输出转换为CSV或JSON。

2. 可以为模型提供自定义数据，例如项目内部的FAQ或模型创建后获得的新数据，从而训练模型采用特定的对话风格。可以通过测试评估答案质量。

3. 在发送请求到AI模型之前会先验证提示输入，以减少请求数量和成本。

Spring AI可以在添加了实验性项目的快照仓库后使用，也可以通过Spring CLI创建新项目。配置OpenAI或Azure OpenAI的API密钥后，就可以通过依赖注入获得AiClient实例，并在一行代码中与AI模型交互。

Spring AI支持的用例有内容生成、代码生成、语义搜索和文档摘要等。通过引导模板可以编写代码而不是硬编码问题。还可以为模型提供自定义信息作为上下文。Spring AI为Java应用提供了便捷地使用各种AI能力的途径。

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