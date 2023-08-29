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美国空军希望投入60亿美元建造2000架AI无人机

2023-08-29 14:26 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. 美国空军计划投资约58亿美元在5年内建造2000架人工智能驱动的无人机

2. 这些无人机预计每个成本约300万美元，将与人类飞行员协同作战。

3. 空军将先在墨西哥湾模拟场景测试无人机的狗斗和目标追踪能力。

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:近日，美国空军透露计划在未来5年投入约58亿美元，用于建造最多2000架装备人工智能的无人驾驶无人机，这些无人机将与人类飞行员一起执行任务。

部队军人无人机

本月早些时候，美国空军人工智能测试和作战加速器负责人塔克·汉密尔顿上校报告称，美军航空兵在2017年驾驶30英尺长（9.15米）的 XQ-58A Valkyrie 无人机飞行了三个小时。首次由人工智能控制的飞行测试。

这批无人机属于“ Valkyrie”型号，每个预计成本300万美元左右，远低于F-35等有人驾驶战斗机的价格。

美国空军设想这些无人机可专门用于监视、补给等任务，也可以与人类飞行员组成编队共同作战。为适应不同任务，无人机将配备特定的任务硬件。

美国空军与私人承包商克拉托斯国防公司多年来一直合作开发XQ-58A“ Valkyrie”无人机。他们表示，无人机的设计将允许适当人类判断，由人类操作员对开火做最终决定。

有报道称，美国空军计划今年晚些时候首先在墨西哥湾上空模拟场景中测试“ Valkyrie”的狗斗和目标追踪能力，届时不会载带任何武器。

专家估计，要开发出可进行真正空战的人工智能无人机还需要5至10年时间。此举显示美军正大力发展无人机以维持空中优势，并期望人工智能可大幅提高无人机的作战能力。

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    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

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  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

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    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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