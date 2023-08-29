美国空军希望投入60亿美元建造2000架AI无人机

文章概要: 1. 美国空军计划投资约58亿美元在5年内建造2000架人工智能驱动的无人机。 2. 这些无人机预计每个成本约300万美元，将与人类飞行员协同作战。 3. 空军将先在墨西哥湾模拟场景测试无人机的狗斗和目标追踪能力。

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:近日，美国空军透露计划在未来5年投入约58亿美元，用于建造最多2000架装备人工智能的无人驾驶无人机，这些无人机将与人类飞行员一起执行任务。

本月早些时候，美国空军人工智能测试和作战加速器负责人塔克·汉密尔顿上校报告称，美军航空兵在2017年驾驶30英尺长（9.15米）的 XQ-58A Valkyrie 无人机飞行了三个小时。首次由人工智能控制的飞行测试。

这批无人机属于“ Valkyrie”型号，每个预计成本300万美元左右，远低于F-35等有人驾驶战斗机的价格。

美国空军设想这些无人机可专门用于监视、补给等任务，也可以与人类飞行员组成编队共同作战。为适应不同任务，无人机将配备特定的任务硬件。

美国空军与私人承包商克拉托斯国防公司多年来一直合作开发XQ-58A“ Valkyrie”无人机。他们表示，无人机的设计将允许适当人类判断，由人类操作员对开火做最终决定。

有报道称，美国空军计划今年晚些时候首先在墨西哥湾上空模拟场景中测试“ Valkyrie”的狗斗和目标追踪能力，届时不会载带任何武器。

专家估计，要开发出可进行真正空战的人工智能无人机还需要5至10年时间。此举显示美军正大力发展无人机以维持空中优势，并期望人工智能可大幅提高无人机的作战能力。

（举报）