点餐无障碍 DoorDash人工智能语音订餐上线

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:美国外卖平台DoorDash今日宣布，已正式推出人工智能语音点餐服务，使用户可以通过拨打电话进行语音订餐。这一举措旨在提供更便捷的订餐体验，尤其是对于习惯使用电话点餐的用户群体。

根据DoorDash最近发布的2023年餐饮业在线订餐趋势报告显示，约五分之一的用户偏爱通过电话进行订餐。但目前高达50%的用户电话无法接通，导致餐厅错过潜在订单。DoorDash产品和设计主管Rajat Shroff表示，通过投资语音产品来满足用户需求，是支持餐厅合作伙伴发展业务的重要方式之一。

DoorDash推出的人工智能语音点餐服务将人工智能和客户服务结合，确保用户电话几乎无需等待就能得到回复，餐厅也能抓住更多业务机会。在高峰时段，人工智能可以接听电话，使得餐厅员工能更专注于店内用户;对于回头客，人工智能可以快速复制他们的常订单，同时客服也可以随时介入。

该语音点餐产品根据餐厅合作商的反馈和用户偏好定制而成。DoorDash的联合创始人Tony Xu早在2013年就决定在人工智能技术上打造外卖配送软件。可以预见，这一语音点餐服务的推出只是DoorDash继续利用AI技术改善用户体验的开始。相信DoorDash的这一举措将为用户提供更便捷、个性化的订餐服务，让语音点餐再次焕发生机。

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