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英伟达推出全新的AI模型NVIDIA DLSS 3.5 大幅提升光影效果

2023-08-28 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今天，英伟达推出全新的AI模型NVIDIA DLSS3.5。该模型采用了光线重建（Ray Reconstruction）技术，能为密集型光追游戏和应用程序，创建更高质量的光追图像。

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NVIDIA DLSS3.5主要实现了三大突破:

1. 采用全新的光线重建（Ray Reconstruction）技术，通过AI学习生成更高质量的光线追踪图像，大幅提升光影效果。

2. 光线重建技术不依赖硬件，新老显卡都可以支持，老的RTX系列显卡可以获得图像质量提升。

3. 与DLSS3相比，训练数据增加5倍，可以更智能地处理时间和空间数据，保留更多细节，生成更清晰的超分辨率图像。

相比手动调整的降噪器，光线重建使用AI模型替代多个手动降噪器，可以更准确生成光照效果，识别不同光照模式，在游戏中实时重现高质量图像。它可以解决手动降噪器的各种问题，如产生混淆、损失细节、图像不稳定等。

此外，光线重建与DLSS的超分辨率和帧生成技术相结合，可大幅提升光追游戏的性能和图像质量。在《赛博朋克2077》中，与原生4K相比，帧率提升5倍。新老显卡用户都可以与超分辨率技术相结合使用。

DLSS3.5将在多款游戏中推出，如《艾伦·沃克2》、《传送门》等，提升这些游戏的画质表现。它代表了实时光线追踪技术向前迈进了一大步，为游戏和创作应用带来更逼真的视觉效果。

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