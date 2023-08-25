继纽约时报，CNN、路透社等主流媒体开始屏蔽OpenAI网络爬虫GPTBot

文章概要: 1. 纽约时报、CNN、路透社等新闻媒体开始屏蔽OpenAI的GPTBot网络爬虫，限制它继续获取这些媒体的内容。 2. GPTBot可能会扫描网页内容来帮助改进OpenAI的人工智能模型，如ChatGPT。 3. 媒体担心内容被AI训练，但Google建议可自动获取媒体内容，除非它们选择退出。

继纽约时报，CNN、路透社等在内的多家主流新闻媒体也开始在其网站上屏蔽OpenAI的GPTBot网络爬虫，限制它继续获取这些媒体的内容。

The Verge最先报道《纽约时报》在其网站上屏蔽了 GPTBot。《卫报》随后发现，其他主要新闻网站，包括 CNN、路透社、芝加哥论坛报、ABC 和澳大利亚社区媒体 （ACM） 品牌似乎也禁止了该网络爬虫。

CNN 证实，它最近屏蔽了 GPTBot 的所有产品，但没有评论该品牌是否计划就其内容在人工智能系统中的使用采取进一步行动。

路透社发言人表示，它会定期审查其 robots.txt 以及网站条款和条件，“因为知识产权是我们业务的命脉，所以我们必须保护我们内容的版权”

GPTBot可能会扫描网页内容以帮助改进OpenAI的人工智能模型，如最近火爆的ChatGPT聊天机器人。不过，媒体担心自己的内容被AI系统滥用，特别是在训练过程中。

这场对峙源于人工智能系统通常需要大量信息来训练，以便它们能够用类似人类语言的方式回答用户的提问。但开发这些系统的公司通常不会透露其数据集中是否包含有版权保护的内容。因此，媒体担心自己的内容被滥用。

此外，Google最近还向澳大利亚政府提出，除非新闻媒体明确选择退出，否则人工智能系统应该可以默认获取这些媒体的内容来训练模型。

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