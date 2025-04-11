路透社：苹果调动6驾货机，紧急向美运送150万台iPhone

苹果公司为减轻特朗普政府 “关税炸弹”带来的影响，调动了 6 架货机，装载了约 150 万部 iPhone 运往美国。

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:路透社于 10 日（当地时间）援引匿名消息人士称，苹果公司最近调动了 6 架货机，向美国运送了约 150 万部 iPhone。据了解，苹果公司调动的是能够承载 100 吨货物的货运飞机，其中一架在本周飞往了印度。该媒体根据 iPhone 大致重量，推测出这架货机大约装载了 150 万部 iPhone。

据悉，苹果公司为了将 iPhone 运入美国的时间缩至最短，还发起了缩短通关时间的请求。消息称，在 iPhone 生产工厂所在的印度金奈国际机场的一般通关时间为 30 个小时，而苹果公司要求将其缩短至 6 个小时。

此外，金奈的富士康工厂在本为休息时间的周日也照常运转。这是为了在关税生效前，为了能够再“多运送一部 iPhone 到美国”，而进行的“投入额外人力”举措。

业界内外都认为，由于特朗普政府关税政策带来的各种影响，苹果公司会减少在中国的 iPhone 生产量，转而扩大在印度的生产比重。此外，印度政府最近参与了同美国就降低关税进行的谈判，这一点也被认为是促使苹果转向在印度生产的考量因素之一。

目前，运往美国的每 10 部 iPhone 中，有 2 部是在印度生产的，其余则是通过中国的生产工厂生产的。

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