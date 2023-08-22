专家：生成式人工智能繁荣 “可能很快结束”

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:最近，AI专家Gary Marcus最近在博客中指出，由于生成式人工智能技术仍存在许多严重的未解决问题，如虚构信息、无法连接外部工具、模型不稳定等，它带来的影响可能被高估了。

生成式人工智能是指可以通过从大量数据训练中学习的模式中推断出可以创建不同类型的内容（包括文本、图像和代码）的系统。

在过去的一年里，随着ChatGPT和图像生成器Midjourney等模型功能的快速发展，人们对该技术的兴趣激增。

投资银行高盛（Goldman Sachs）预测，采用生成式人工智能可以使全球年度GDP增加7%，但也将取代3亿个工作岗位，建筑和工程是风险最大的行业。

Marcus还警告说，“整个生成人工智能领域，至少在目前的估值下，可能会相当迅速地结束”。

Marcus警告各国政府基于生成式AI将改变世界的假设放松对其监管，可能是在追逐一个“海市蜃楼”，不仅可能导致这个产业遭遇“大幅度而痛苦的修正”，也可能导致地缘政治紧张升级。鉴于生成式AI目前存在的技术缺陷，各方对其前景的过分乐观预测值得警惕。

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