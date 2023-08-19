站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:CipherChat 是一个AI 框架，旨在系统地研究将安全对齐方法应用于非自然语言（具体来说是密码）的可行性。CipherChat 通过密码提示、系统角色分配和简洁的加密演示，使人类与 LLM(Large Language Models)进行交互，全面检查 LLM 对密码的理解、参与对话的能力以及对不恰当内容的敏感度。

项目地址:https://github.com/RobustNLP/CipherChat

研究强调了在处理非自然语言（如密码）时创建安全对齐方法的重要性，以确保与基础 LLM 的能力相匹配。

通过对 ChatGPT 和 GPT-4等现代 LLM 进行多个实验，研究发现一些密码能够成功规避 GPT-4的安全对齐程序，在某些安全领域几乎达到100% 的成功率。

研究还揭示了 LLM 中存在秘密密码的现象，研究团队推测 LLM 可能具有解密特定编码输入的潜在能力，从而暗示了一种独特的与密码相关的能力存在。基于这一观察，研究引入了一个名为 SelfCipher 的框架，通过角色扮演场景和少量自然语言演示来激活 LLM 内部的秘密密码能力。SelfCipher 的有效性展示了利用这些隐藏能力来提高 LLM 解密编码输入和生成有意义响应的潜力。

产品特点:

1. CipherChat 是一个用于评估 LLM（语言模型）的安全对齐泛化能力的框架。

2. 该框架可以系统地检查安全对齐在非自然语言（如密码）上的普适性。

3. 提供了一个示例运行命令和参数说明。

4. 通过使用密码将输入转换为对 LLM 的安全对齐不太可能覆盖的格式，实现了对安全对齐的规避。

5. 使用基于规则的解密器将 LLM 的输出从密码格式转换为自然语言形式。

6. 提供了实验结果和案例研究，以及消融研究和其他模型的讨论。

7. 可以在论文中找到更多详细信息，并提供了引用。

请注意:本产品仅供研究使用，严禁滥用。

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