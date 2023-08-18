淘宝修改销量显示规则 由30天月销变为近365天已售件数

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:淘宝最近修改了销量显示规则，将原来的30天月销改为显示近365天累计已销售件数，并排除了不诚信经营和售中退款等销量。

这一改变对于用户、商家和平台都是利好。首先，这个规则鼓励商家在平台上实现长久稳健经营，打造长远品牌。其次，对于新品和新商家，淘宝提供了更多机会，促进创新和原创保护。最后，这一规则激发了中小商家的活力，帮助他们获得持续激励。

据悉，该项目前期经过商家和消费者双重调研，目前仍在测试阶段。

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