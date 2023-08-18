AI编写毛伊岛野火历史书籍成“亚马逊畅销书” 被指助长阴谋

本文概要:

1. 一本 AI 编写的关于毛伊岛野火的历史书成为亚马逊畅销书，引发了重大争议。

2. 这本书的写作风格显示出它可能是由 AI 生成的，评论家对其进行了严厉批评。

3. 有人认为这本书是灾难计划或预知的证据，加剧了关于野火起源的阴谋论。

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:最近，一本旨在讲述本月致多人死亡的夏威夷毛伊岛野火历史的书已成为亚马逊上的畅销书，尽管评论家对该书进行了严厉批评，因为该书籍与人工智能生成的散文相似。

这本44页的书的标题是“火与怒:2023年毛伊岛大火的故事及其对气候变化的影响”，是一部自行出版的作品，作者为“迈尔斯·斯通斯博士”。截至目前，美国亚马逊将其评为环境科学类别中的畅销书第一名。目前它在亚马逊上有21条评论，均为一星。

然而，评论家对这本书进行了严厉批评，认为它的散文质量不佳，与人工智能生成的散文相似。该书的写作风格相当重复，段落中的句子几乎都以相同的词开头，显示出其可能是由 AI 生成的。

另外，亚马逊将该书列为8月10日出版，但书籍描述却指出它记录了2023年8月8日至11日发生的事件。这个时间上的差异加剧了阴谋论，有人认为这本书是灾难计划或预知的证据。然而，事实核查网站 Snopes 否认了这种说法，指出这个时间描述的错误可能是由于书籍描述中的错误。

最近，亚马逊因允许销售似乎由 AI 生成，自称具有权威性但在仔细阅读后发现粗制滥造且不准确的书籍而受到批评。作家和记者简·弗里德曼发现有几本以她的名义出版的书，但她从未写过这些书。她认为这些书是由机器学习软件生成的。在她公开批评亚马逊后，这些可疑书籍被从亚马逊的数字书店中下架。

本时间再度引发了对于亚马逊销售由 AI 生成的书籍的关注，以及对于这些书籍真实性和可靠性的质疑。

（举报）