谷歌前CEO计划推出野心勃勃的人工智能科学计划

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:有消息人士透露，谷歌前首席执行官埃里克・施密特正在筹备一个雄心勃勃的计划，旨在利用人工智能应对科学的重大挑战。

施密特已经聘请了两名卓有成就的科学家来带头开展这项非营利性计划:弗朗西斯·克里克研究所应用生物技术实验室创始人塞缪尔·罗德里克斯 （Samuel Rodriques）;安德鲁·怀特(Andrew White)是罗彻斯特大学教授，也是化学领域人工智能应用的先驱。他们将探索如何将人工智能应用于药物发现、材料科学等领域。

熟悉这些计划的人士表示，施密特希望新的非营利组织能够成为科学和人工智能领域顶尖人才的一大吸引力，这两个领域正在融合，有可能在从药物发现到材料科学的各个领域创造突破。知情人士表示，资金将主要来自施密特的个人财富，但考虑到该项目的雄心，也需要外部资金。

施密特上个月在《麻省理工学院技术评论》上发表的一篇题为“人工智能将如何改变科学完成方式”的文章中概述了他的愿景。他写道:“随着人工智能的出现，科学将变得更加令人兴奋——并且在某些方面变得难以辨认。这种转变的影响将在实验室之外的很远的地方感受到。它们将影响我们所有人，”

这个计划反映了人工智能和科学领域的融合趋势，并有望在科学研究中取得重大突破。

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