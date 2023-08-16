中文医疗大模型仲景 某些场景接近专业医生水平

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:最近，以 ChatGPT 为代表的大型语言模型在许多领域取得了令人瞩目的表现。然而，由于医学等领域的复杂性和专业性，这些模型在特定领域（如医学）的表现相对较差。虽然已经出现了一些中文医学大型模型，但它们主要是在质量参差不齐的单轮医疗对话上微调基础模型，导致改进有限。

项目地址：https://github.com/SupritYoung/Zhongjing

仲景大模型是首个实现了预训练、有监督微调和强化学习与人类反馈（RLHF）完整训练流程的中文医学大模型。通过从大规模预训练语料和多轮对话数据集中进行训练，实现了在中文医疗领域的对话能力。该模型展现出了很好的泛化能力，在某些对话场景中甚至接近专业医生的水平。

该模型精心构建了一个包含70，000条完全来源于真实医患对话的多轮对话数据集。该数据集包含大量医生主动提问的语句，有助于提升模型的主动医疗询问能力。

该模型的核心功能包括:

医疗咨询:用户可以向模型提出关于疾病诊断、治疗方案等方面的问题，模型会给出专业的回答和建议。

健康咨询:用户可以向模型咨询关于健康生活、饮食、运动等方面的问题，模型会给出相关的建议和指导。

用药指导:用户可以向模型咨询关于药物的用法、副作用、禁忌等方面的问题，模型会给出详细的解答和注意事项。

医患沟通:模型可以模拟医生的角色，与用户进行真实的医患对话，帮助用户理解医学知识和处理医疗问题。

总之，仲景是一款功能强大的中文医疗 ChatGPT 模型，可以为用户提供专业的医疗咨询和健康指导。

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