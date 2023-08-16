SD+Mid=Fooocus！完全免费且开源的AI绘画软件

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:Fooocus 是一款图像生成软件，它重新思考了 Stable Diffusion 和 Midjourney 的设计理念。借鉴于 Stable Diffusion 的思路，Fooocus 是一款离线、开源、免费的软件;而从 Midjourney 那里，它摒弃了繁琐的手动调整，让用户只需专注于提示和图像生成。

项目地址:https://github.com/lllyasviel/Fooocus

Fooocus 集成并自动化了许多内部优化和质量改进，用户无需关心复杂的技术参数，只需享受人与计算机之间的互动，探索新的思维媒介，拓展人类的想象力。

此外，Fooocus 是免费的，用户无需支付费用即可使用全部功能。这使得 Fooocus 成为图像生成领域的重要工具。更重要的是，Fooocus 是开源软件，任何研究者和开发者都可以查看源代码，学习其设计和运行原理。

特点:

简化安装:下载并解压文件，运行 "run.bat" 即可自动下载模型，安装过程只需不到3次鼠标点击。

高效生成:最低要求为4GB Nvidia GPU 内存和8GB 系统内存，通过微软的虚拟交换技术实现，能够在性能可接受的范围内运行。

自动化优化:Fooocus 内置了许多独特的优化技巧，可获得更好的生成效果，相较于其他类似软件，使用相同的模型和流程时，用户可以期待更好的结果。

高级功能:Fooocus 还提供了许多高级功能，供高级用户使用，以实现完美的结果。

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