自己拍的照片被视觉中国告侵权 视觉中国官方这样回应

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:今日，戴建峰在朋友圈发文表示，自己今天收到了 @视觉中国打来的电话，称公众号侵权使用了他们173张照片，还被要求赔偿8万余元。而这些所谓的“侵权照片”竟然是他自己拍摄的作品。

另外，戴建峰在微博也就此事发布了推文，要求视觉中国就此事进行说明。他表示，这些照片都是他自己陆续拍的，最早的是十年前，且不仅自己公司被起诉，朋友的公司也被起诉过。

他质疑道:“我的这些作品从未和视觉中国进行合作，也没传过他们图库，怎么成了视觉中国所有的版权??? 还要我赔偿损失。你从哪里非法获得了这些照片进行非法销售的，获得了多少非法收益? 你又拿我的照片去起诉了多少公司，获得了多少非法收益? ”

对此，视觉中国官微发文称:关于微博上出现的我司与摄影师@Jeff的星空之旅 之间的版权图片问题，我司高度重视，第一时间了解情况并已经和当事人取得了联系。

经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库Stocktrek Images进行销售，Stocktrek Images又将相关图片授权给Getty Images销售。视觉中国作为Getty Images在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。我们会继续与摄影师保持沟通，妥善处理相关误解。

据了解，戴建峰（网名:Jeff的星空之旅），新华社签约摄影师、人民日报2020年度优秀自媒体合作伙伴，中国探险协会会员，微博知名科学科普博主，也是国际项目The World At Night成员，Astronomers Without Borders的国家协调员和国际暗夜协会(IDA)成员。

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