小米折叠机皇 MIX Fold 3 登场：5.26mm 超薄设计，高端味十足

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:今晚，小米在最新的产品发布会上推出了旗舰折叠屏手机小米 MIX Fold3。这款手机的最大亮点之一是其出色的外观设计。机身单边薄至5.26mm，折叠后的厚度仅为10.96mm，相当于带上保护壳的 iPhone。

机身采用超窄金属边框和高精拉丝工艺，配合四曲面玻璃后盖，给人一种高端、豪华的感觉。 小米 MIX Fold3提供了两种配色:星耀金和月影黑。其中星耀金采用丝绒玻璃材质，月影黑则采用皮纹玻璃材质，都展现出浓厚的高端气息。

这款手机还引入了全新的 “龙骨转轴” 技术，采用创新的3级连杆结构，包含14个活动关节和198个转轴零件。采用了1800MPa 超级钢和高耐磨碳陶钢，支持50万次折叠。

此外，小米 MIX Fold3还支持45°-135° 的大角度自由悬停，内屏环抱式保护，具备抗摔耐磨的特点。 总的来说，小米 MIX Fold3在外观设计上展现了高端味道。其超薄的机身和精致的金属边框给人一种豪华感，而丝绒玻璃和皮纹玻璃的配色选择更增加了其高端气息。

此外，龙骨转轴技术的引入以及大角度自由悬停功能的支持也使得这款手机在折叠屏手机领域具备了独特的竞争优势。

价格方面，小米发布MIXFold3折叠手机12GB+256GB版本售价8999元，16GB+512GB版本售价9999元，16GB+1TB版本售价10999元。

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