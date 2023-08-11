3D设计平台PixCap：AI驱动，支持调整和删除3D细节

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:Pixcap 是一款由3D 元素和 AI 驱动的图形设计工具。使用10，000多个3D 元素来创建您理想的设计布局，然后使用我们的 AI “造型师” 在一个地方生成许多令人惊叹的设计变体。

体验地址:https://pixcap.com/explore/packs

像 Midjourney 这样的现有人工智能工具可以让你生成令人惊叹的图像，但它们不允许对输出的外观进行精细控制。如果您想更改图像中的元素，或调整相机角度，或使某些东西看起来更大，该怎么办?

你可以用3D 和 AI 来解决这个问题。3D 允许您轻松地完全按照您的需要调整设计，就像在现实世界中一样。您无需在线搜索参考，而是可以构建自己的布局并使用人工智能来创建您需要的变体。

特点:

1. 多样化的选择: Pixcap 提供了各种各样的3D 元素，涵盖了商业、医疗、警告、金融、教育等多个领域，满足用户的不同需求。

2. 高质量资源:所有的3D 元素都经过精心设计，确保质量和专业性，可用于各种设计和营销项目。

3. 免费和付费选项:用户可以选择免费下载一些基本的3D 元素，同时也可以购买付费的高级元素，提升设计品质。

4. 用户友好界面: Pixcap 平台拥有简洁直观的用户界面，让用户轻松浏览、搜索和下载所需的3D 元素。

5. 拖放预制3D 元素，支持调整、旋转和删除3D 细节

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