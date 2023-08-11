网易云音乐上线“私人DJ”功能 可通过AI推荐、讲解音乐

网易云音乐已内测上线“私人DJ”功能，该功能基于领先的歌曲推荐算法的创新升级，实现了推荐歌曲的智能讲解服务。“私人DJ”将被打造成用户探索音乐世界的智能助手，它在传统音乐栏目的基础上，升级了个性化能力，在基于用户偏好个性化推荐歌曲的同时，也为用户讲解音乐，讲解内容包括推荐理由、歌曲解读、音乐百科等丰富内容。“私人DJ”从五月起开始面向部分用户内测，内测用户点击私人漫游播放器中部按钮即可开启或关闭“私人DJ”功能。