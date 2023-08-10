B站申请AI相关商标

天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册2枚“ADNCHAT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，目前商标状态均为申请中。自动驾驶网络是华为通信网络2030的核心战略，为网络的最终使用者提供“零等待、零接触、零故障”的新型数字化网络服务体验，为网络的运营运维者打造“自配置、自修复、自优化”的智能网络和高效运维能力，是华为持之以恒所追求的目标。