华为申请注册华为玄甲商标：创新机身架构 提升抗摔能力

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:近日，据天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司申请注册了“华为玄甲”商标，国际分类为科学仪器，目前该商标状态为等待实质审查。

公开资料表明，“华为玄甲”是华为手机采用的一种创新机身架构设计。这一设计主要聚焦于提升手机的耐用性和抗摔能力，有望为手机用户提供更可靠、更坚固的使用体验。

华为此次申请注册该商标，或许意味着其在手机机身技术方面将有进一步的动作和发展，后续相关产品的推出也备受市场关注。

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