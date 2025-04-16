华为申请注册华为玄甲商标：创新机身架构 提升抗摔能力

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:近日，据天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司申请注册了“华为玄甲”商标，国际分类为科学仪器，目前该商标状态为等待实质审查。
公开资料表明，“华为玄甲”是华为手机采用的一种创新机身架构设计。这一设计主要聚焦于提升手机的耐用性和抗摔能力，有望为手机用户提供更可靠、更坚固的使用体验。
华为此次申请注册该商标，或许意味着其在手机机身技术方面将有进一步的动作和发展，后续相关产品的推出也备受市场关注。
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近日，维沃移动通信有限公司申请注册多枚VIVOAI眼镜”VIVOAR”VIVOMRHeadset”VIVOMR智能眼镜”商标，国际分类均为科学仪器，当前商标状态均为等待实质审查。在前不久的博鳌亚洲论坛上，vivoVision产品已经首次亮相，这是vivo首款MR混合现实头显设备。vivo还已经启动机器人领域的技术专家招聘工作，确认成立机器人LAB。
华为近期提交了一份名为带有可移动升降部件的电子设备”的专利申请，这一设计通过增加长焦镜头的物理焦距来提升变焦性能，同时兼顾手机的纤薄设计感。传统手机的潜望镜式镜头设计通常会因棱镜和镜面反射结构导致机身变厚华为的这一专利则采用升降结构，通过改变物理光路来提高长焦拍照性能。这一专利申请表明华为在技术储备上已经做好了准备，未来华为手机有望实现纤薄设计感与影像能力的兼顾，为用户提供更加出色的拍摄体验。
正确理解和运用商标法中的“申请在先”与“使用在先”原则，对于保护企业的知识产权至关重要。两者有何不同呢，本文麦德通带大家来共同探讨！1、“申请在先”和“使用在先”的不同定义商标注册一般采用“申请在先”和“使用在先”的原则。商标申请在先：是指在相同或近似的商标申请中，谁先申请商标注册，谁就享有商标专用权，无论使用先后。假设有两个或者两�
快科技4月15日消息，荣耀Power今晚正式发布，搭载8000mAh超大电池。据介绍，荣耀Power搭载第三代青海湖电池，具有行业领先的10%电池硅含量。同时，荣耀Power具有821Wh/L能量密度，相当于把10粒5号电池的能量压缩到一个乒乓球内，机身厚度突破8mm，仅有7.98mm，实现轻薄长续航。荣耀Power能够取得这样的成果离不开巨大投入，荣耀额外投入1个亿重构电池架构，先进电池封装工艺192mAh电池容量提升，立体架构堆叠实现37%电池体积占比，可靠性强化验证实现100万次循环测试。此外，荣耀Power联合了中国质量认证中心，24小时的长视频亮屏挑战也顺
今天下午，鸿蒙智行新品发布会顺利举行，华为常务董事、终端BG董事长余承东登台发表演讲，首次对外公布了华为智驾的理念。余承东在演讲中指出，华为智驾的核心在于不断提高安全能力，能够在用户毫无察觉的情况下，为其多提供一重保护。他着重强调，安全是汽车领域最为关键的要素，堪称最大的豪华，这其中包含了被动安全、电池安
在当今全球化的商业浪潮中，欧洲市场以其庞大的消费群体和成熟的经济体系，吸引着众多企业尤其是跨境电商卖家的目光。然而，进入欧洲市场，税务合规是关键一步，其中VAT(增值税)注册更是重中之重。本文将带您深入了解欧洲VAT注册的费用、流程助您轻松开启欧洲市场之旅。欧洲VAT注册费用参考：欧洲VAT注册的费用因国家而异，体费用取决于所选的服务商和服务套餐，以
据华为商城页面显示，华为畅享70X活力版将在今天上午10:08开启预售。新机外观和此前的畅享70X保持一致，但配置上有不少区别。需要注意的是，因此活力版对北斗卫星消息的支持有限，爆料者其仅支持文字消息，不支持图片消息。
据报道，OpenAI首席执行官SamAltman发文称：我们大幅提升了ChatGPT的记忆能力它现在可以调用你之前所有的对话内容了！”Altman介绍称，此功能今日面向专业版用户推出，不久后也会向升级版用户开放。ChatGPT付费用户数量已成功突破2000万大关，与去年底的1550万相比，短短数月间增长了近30%。
数码领域博主数码闲聊站分享了一组iPhone17Pro的机模图片，引发了网友的广泛关注与讨论。从图片中可见，iPhone17Pro在设计上采用了横向大矩阵DECO布局，其后置三摄的排列方式延续了16Pro的设计风格，但细节之处有所调整。与现款iPhone16ProMax相比，若ProMax系列维持当前尺寸不变，iPhone17Air的机身厚度确实有望实现大幅缩减，接近“减半”的显著效果。
3月20日，在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为首款高端组合音箱——华为悦彰家庭影院正式亮相，这标志着华为在家庭影音娱乐消费领域开启了又一次全新探索与尝试。华为悦彰引领全场景声学技术发展自2008年开始，华为便投身于音频技术的持续研发，设立全球七大研发中心，致力于媒体与音效算法、声学模组等领域的技术研究，拥有众多音频专利。目前已在全渠道包括华为商城、授权电商、华为体验店、授权零售商开启预约。