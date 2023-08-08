三星电子仍保持第一季度存储芯片市场领先地位 押注 HBM 人工智能芯片

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:根据一份报告，尽管芯片供应过剩，三星电子在一季度仍然保持全球内存芯片市场的领先地位，而 SK 海力士公司从去年的第二名下降到第三名，主要是因为它在三星之前削减产量。

三星电子在 DRAM 市场占有 42.8％的份额，与上一季度持平。市场调研公司 Omdia 称，三星 DRAM 在 1 月至 3 月的收入为 40.1 亿美元，比上年同期的 103.5 亿美元下降 61.2％，与三个月前相比，收入下降了 25.2％。

SK 海力士在一季度的 DRAM 市场份额为 24.7％，比上一季度下降了 2.3 个百分点。SK 海力士的 DRAM 价格在第一季度急剧下跌，因此预先减产导致其出货量减少和市场份额暂时下降。

尽管一季度的收入大幅下滑，三星电子在 NAND 闪存市场仍保持领先地位，其份额略微增加到 34.3％。三星一季度的 NAND 闪存收入是 29.9 亿美元，与去年同期的 63.3 亿美元相比减少一半。

SK 海力士在一季度的 NAND 闪存市场排名第四，份额为 16.8％，较三个月前的第三名下降。

分析师越来越相信这两家科技巨头已触底反弹，这是因为第二季度的亏损较上一季度有所减少。三星负责半导体业务的「装置解决方案」部门在 4 月至 6 月期间的营业亏损为 4.36 万亿韩元（33.3 亿美元），较上一季度的 4.58 万亿韩元有所缩减。SK 海力士第二季度的营业亏损为 2.88 万亿韩元，较第一季度的营业亏损 3.4 万亿韩元有所缩减。

三星和 SK 海力士在最近的业绩发布会上表示，他们计划专注于高需求的高带宽内存（HBM）和 double data rate 5（DDR5）内存芯片。

DDR5 是下一代速度更快、容量更大的 PC 主存储器。HBM 芯片适用于高性能计算系统，如人工智能驱动的数据分析和先进的图形系统。

（举报）