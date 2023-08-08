Palantir 受益于人工智能概念推动股价飙升 三个月里上涨 129％

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:Palantir 在周一收盘后公布财报，这将是该公司能否证明人工智能炒作的新的考验。

这家数据分析公司的股价在上一次财报发布后的三个月里上涨了 129％，首席执行官 Alex Karp 大肆宣扬公司的人工智能产品的优势和需求。这给那些押注股价下跌的卖空者造成了巨大损失，但并没有赢得彭博社追踪的华尔街分析师的青睐，他们对该股票的卖出评级是买入评级的两倍。

「虽然我们知道 Palantir 涉足人工智能领域，但其很多技术仍未经验证，」Roundhill Financial 的 David Mazza 在接受采访时表示。「像这样与人工智能有关的公司，必须开始显示出更大的进展来证明其多样性。」

尽管该公司有望受益于人工智能和大数据趋势，但 Monness Crespi Hardt & Co. 的分析师 Brian White 在 8 月 3 日的研究报告中写道，该股票的估值约为预计销售额的 16 倍，被认为「过高」。他说：「我们认为，这场低迷的最黑暗时期还在等待我们。」

此外，杰富瑞国际证券的 Brent Thill 表示，人们还对公司的人工智能产品的定价策略存在疑问，这在讨论中明显缺失。

然而，其他人将该公司视为长期投资。Wedbush Securities 的 Daniel Ives 等人持乐观态度。Ives 预计，在未来的 6 到 12 个月里，Palantir 将借助其人工智能产品获利，这应该足够提供足够的证据来推动估值倍数进一步上升，他在 7 月 28 日写道。

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