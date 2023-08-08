微软画图程序或整合人工智能辅助工具 Windows Copilot

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:我们已经到处都能看到 Windows Copilot。微软夸耀说这个人工智能辅助工具可以在其 Microsoft 365 应用程序如 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 中帮助您简化任务。

现在画图程序中或也将看到 Windows Copilot。在 Twitter 上，用户 @zeealeid 分享了一个关于如何将 Windows Copilot 整合到画图中的虚构概念。他们建议微软可以添加一个功能，允许用户在画图中使用 Bing 生成图像。Mikhail Parakhin，负责 Bing AI 聊天和 Copilot 的人，回复了这条推文，说「我们拭目以待，不是吗？」。

微软还没有正式宣布是否将 Windows Copilot 添加到画图中，但这个可能性依然存在。Mikhail Parakhin 对这个想法的回应表明微软正在考虑。然而，在微软正式宣布之前，我们需要将这个传言持保留态度。

然而，Parakhin 在透露微软计划之前的记录使这个传言有一定的可信度。例如，他在官方公布之前就推文提到了一个可以停止 Bing chat 包含网页搜索的功能。

Windows Copilot 是一个强大的 AI 工具，有可能彻底改变我们工作和学习的方式。目前在 Windows 内测中，Copilot 可以帮助用户完成各种任务，包括创建草稿、制作演示文稿和总结长篇的电子邮件。微软对其如此自信，以至于微软有足够的信心将每个用户的每月订阅价格定为 30 美元。

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