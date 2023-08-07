iPhone15ProMax或更名iPhone15Ultra 证实使用新静音按键

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:博主MaJin Bu昨天在推特上发布了许多iPhone15系列手机保护壳的照片。他声称这些保护壳已经开始在中国生产。与此同时，原本属于“iPhone15Pro Max”的旗舰机型的保护壳包装盒上已经印有“iPhone15Ultra”的字样。

在最近的一条澄清推文中，泄密者明确表示“这些是复制品，不是官方产品”。这意味着这些保护壳可能不是来自苹果的供应商，实际上可能并非真正的产品。

然而，考虑到泄密者在与苹果相关的泄密事件上有良好的记录，这一说法似乎比较可信。

照片显示，保护壳的左侧有三个按钮，下面的两个按钮比上面的按钮稍大，第三个按钮稍微凹进，也稍微小一点。这个第三个按钮被传闻称为“操作”按钮。

其他保护壳的照片显示，它们延续了苹果公司的设计风格，包括柔软的内衬、MagSafe的警示环、摄像头周围的微凸边缘以及背面凹陷的苹果标志。

尽管这些照片看起来合理，但不能保证它们描绘的是合法产品。除了苹果公司之外，没有人真正知道该公司今年秋季将推出什么产品。

动作按钮似乎确实出现在iPhone15Pro或Ultra型号中，iOS17的代码参考了如何对按钮进行个性化以执行各种操作，例如轻按即可激活相机的自动对焦并拍摄照片。

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