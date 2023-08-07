时薪仅2美元心灵受重创，肯尼亚工人起诉要求调查OpenAI外包公司

本文概要:

1. 四名前 ChatGPT 劳工向肯尼亚政府请愿，要求调查 OpenAI 合作的内容审核公司 Sama。

2. 前劳工声称在审核过程中遭受剥削和有害待遇，对心理健康造成持久影响。

3. 员工要求政府制定规定，保护从事有害和危险技术工作的人，并调查外包公司的滥用行为。

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:根据《卫报》的报道，四名前 ChatGPT 内容审核者向肯尼亚政府提交了一份请愿书，要求对 OpenAI 合作的内容审核公司 Sama 进行调查。

据了解，OpenAI将内容标记的工作外包给了旧金山一家名为Sama的企业，而这家企业将审核工作交给了肯尼亚劳工的手上。由于OpenAI提供了包括虐待、谋杀等极度黑暗的内容给劳工们标记，许多劳工因标记内容而产生了心理问题，深受其苦。

这些审核者声称在与 OpenAI 签订的合同期间，他们没有得到适当的警告和支持，被要求审核令人不安的内容，如暴力、自残、谋杀、强奸等。当 Sama 与 OpenAI 的合同突然终止时，这些员工表示他们没有得到任何支持来应对持久的心理影响。

其中，27岁的 Mophat Okinyi 表示，在审核期间，他读到关于强奸的图文后，他变得偏执和孤僻，最终导致他的妻子离开了他。另外一名28岁的员工 Alex Kairu 也表示，审核工作完全摧毁了他，他不得不搬回与父母同住。

这些之前收雇佣的劳工要求政府制定规定，将从事有害和危险技术工作的人列为职业危害，并调查外包公司的滥用行为。他们认为，Sama 以及其他价值数十亿美元的公司应该更好地保护承包商的权益。

这不是 Sama 第一次陷入争议。人工智能产业的发展建立在大量人力基础设施之上，而这些基础设施往往涉及痛苦和剥削的工作。雇佣劳工无疑需要得到更好的保护，同样，OpenAI 等大型科技公司也需要改进他们的行为。

（举报）