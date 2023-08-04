英特尔首席执行官承认英伟达是人工智能市场「明显的」

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日消息:英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 称赞英伟达是 AI 领域明显的市场领导者，并对他们的工作表示赞赏。

Pat Gelsinger 在接受雅虎财经直播采访时指出，PC 市场正在复苏，我们可以期待未来更加繁荣的季度。2023 年第二季度标志着该公司经历了几个季度的下滑后恢复了盈利能力，客户端和数据中心两方面的积极发展推动了收入增长。

Pat Gelsinger 认为，目前最糟糕的情况已经过去了。我们对第三季度的指引提升预示着一个更加乐观的未来。我为我的团队为我们实现了一个非常好的季度而感到非常自豪。

谈到 AI 领域，Pat Gelsinger 提到了几款产品，包括即将于 2023 年第三季度发布的第五代 Emerald Rapids，比其原定的 2023 年第四季度计划略早一些；以及将在本年下半年推出的 Meteor Lake，被称为 PC 的「Centrino moment」。Pat Gelsinger 将 Meteor Lake 类的 PC 称为「AI PC」，考虑到 AI 生态系统的快速发展和即将推出的「Core Ultra」系列芯片的 AI 增强功能。

Pat Gelsinger 表示，我们正在引领所谓的 AI PC 的时代，通过我们的下一代产品。我们称之为 Meteor Lake。你知道，我们在产品中融入了新的 AI 能力，这将使您的 PC 能够做一些酷炫的事情，如实时语言翻译、实时转录、视频效果等等，还有新的游戏模式。

所以我们认为，这将会像 20 年前将 Wi-Fi 引入 PC 的 Centrino moment 一样。我们认为这款 AI PC 将带来一批新的应用程序、重大升级。在今年下半年，我们的 Meteor Lake 产品将引领潮流。未来市场有着健康和巨大的机遇。

谈到英伟达，Pat Gelsinger 似乎密切关注着他们在 AI 领域的成功，同时也承认他们是当前 AI 领域的领导者。他表示，该公司在执行方面做得很好，他们也为取得这一成就付出了很大努力。

同时，与传统数据中心和客户端市场相比，AI 领域还相对年轻，因此尚需观察这个领域和行业在未来几年的发展情况，但毫无疑问的是，英伟达处于领先地位，英特尔和 AMD 都在努力实现相同的成功水平。

Pat Gelsinger 表示：那么，我只能说，你知道，英伟达在这个领域做得很好。他们真的领导了这个领域。正如我喜欢说的，他们努力工作，在正确的时间出现在正确的地点，实现了其中一些算法突破。而且 AI 领域还相对年轻。所以我认为我们未来有很多机会。我们开始取得一些成功的客户，并且得到了真正的热情回应，因为市场希望有其他选择。

另外，Pat Gelsinger 还再次暗示英伟达可能成为他们潜在的晶圆厂（IFS）客户之一，对于芯片业务的提供者来说，无论是在晶圆级别还是封装级别，都将是一笔巨大的交易。

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